Попова: впервые за три года грипп и COVID-19 в России растут одновременно. Заболевших ОРВИ больше 1 млн

В России впервые за последние три года наблюдается объединение подъема заболеваемости гриппом и коронавирусом, что несет дополнительные риски. Об этом 7 декабря рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Число заболевших и обратившихся по поводу ОРВИ в России, по словам Поповой, превысило 1 миллион человек, передает РИА Новости. Увеличивается и количество обращающихся по поводу COVID-19. Глава Роспотребнадзора отметила, что растут число госпитализированных и тяжесть протекания болезни. Она также рассказала, что прививки от гриппа в России на сегодняшний день сделали 52% населения. Вирусы гриппа, которые циркулируют сейчас, абсолютно совпадают с вакцинными штаммами и пока не выработали устойчивости к имеющимся противовирусным препаратам, и тем, кто еще не привился, стоит успеть это сделать, добавила Попова.