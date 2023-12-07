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    Попова: впервые за три года грипп и COVID-19 в России растут одновременно. Заболевших ОРВИ больше 1 млн

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    В России впервые за последние три года наблюдается объединение подъема заболеваемости гриппом и коронавирусом, что несет дополнительные риски. Об этом 7 декабря рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Число заболевших и обратившихся по поводу ОРВИ в России, по словам Поповой, превысило 1 миллион человек, передает РИА Новости. Увеличивается и количество обращающихся по поводу COVID-19. Глава Роспотребнадзора отметила, что растут число госпитализированных и тяжесть протекания болезни. Она также рассказала, что прививки от гриппа в России на сегодняшний день сделали 52% населения. Вирусы гриппа, которые циркулируют сейчас, абсолютно совпадают с вакцинными штаммами и пока не выработали устойчивости к имеющимся противовирусным препаратам, и тем, кто еще не привился, стоит успеть это сделать, добавила Попова.

    За минувшую неделю в России выявили 95 079 новых случаев ковида и подтвердили 138 летальных исходов. В Петербурге зафиксировали более 10 тысяч заболевших, сообщал оперштаб 5 декабря. 678 человек были госпитализированы, 24 человека скончались. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев на открытии IV Международной научно-практической конференции «Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям» 7 декабря заявил, что на сегодняшний день в городе готовы развернуть 13 тысяч инфекционных коек для госпитализации больных ковидом и внебольничными пневмониями. По его словам, в 2020–2023 годах в Петербурге развернуто дополнительно 1823 койки общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Также за 10 месяцев этого года более 447 тысяч петербуржцев прошли углубленную диспансеризацию для перенесших новую коронавирусную инфекцию, охват составил 98,4%.

    Риски биобезопасности эволюционируют, отметила Попова на открытии конференции. По ее словам, природные границы очагов инфекций смещаются, а ареал переносчиков опасных болезней расширяется. Связано это в том числе с изменением климата. Так, лихорадки Эбола и Марбург распространяются на новые территории Африки, растет количество заболеваний лихорадкой Западного Нила в европейских странах, расширяется география распространения холеры. Последняя в этом году зафиксирована уже в 32 странах мира, а заболевших в общей сложности почти миллион. Также в этом году впервые зафиксирован случай инфицирования человека вирусом гриппа AH1N2.

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    РоспотребнадзорАнна ПоповаCOVID-19ГриппИнфекции
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