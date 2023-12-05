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    COVID-19

    В Петербурге за неделю больше 10 тысяч заболевших ковидом, 24 скончались

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    Коронавирусная статистика за неделю в Петербурге пополнилась 10 015 новыми заболевшими, 678 госпитализациями и 24 летальными случаями, следует из отчета федерального оперштаба от 5 декабря.

    За неделю с 27 ноября по 3 декабря в России госпитализирован 8 981 человек, на 12% больше по сравнению с предыдущей неделей, выявлено 95 079 новых случаев, подтверждено 138 летальных исходов. Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 22,8%. Увеличение заболеваемости отмечено сразу в 73 субъектах Российской Федерации.

    О резком росте накануне сообщали и в комитете по здравоохранению. Как писала «Фонтанка», было принято решение перепрофилировать больницу имени Семашко на приём инфекционных больных.

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