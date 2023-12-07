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    Михаил Пиотровский ответил на вопрос о состоянии реставрации Биржи

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    В ходе ежегодной пресс-конференции по случаю Дней Эрмитажа 7 декабря директор музея Михаил Пиотровский ответил на вопрос о том, на какой стадии сейчас находится реставрация здания Биржи.

    Он напомнил, что музею отдали памятник архитектуры в аварийном состоянии. «Мы ее спасли», — заявил Пиотровский, отметив, что за наружный вид здания он уже спокоен.

    «Дана заявка на финансирование. Будет финансирование — будет Биржа», — сказал он о перспективах продолжения работ на следующем этапе, традиционно отказавшись обещать четкие сроки.

    Напомним, первый этап реставрации завершился в июле этого года: укрепили своды, расчистили и оштукатурили фасады, отреставрировали оконные и дверные заполнения на фасаде, отремонтировали кровлю над колоннадой.

    В ходе второго этапа должны отреставрировать помещения Биржи, интерьеры, в том числе камины, двери, часы, люстры и осветительные приборы. Как заявляли в Эрмитаже, проект по второму этапу уже готов, предстоит колоссальный объем работ. В ценах 2019 года затраты оценивались в 2,5 млрд рублей, но средства так и не выделили. По словам директора Эрмитажа, когда будет определено финансирование на второй этап, для завершения реставрации потребуется еще три года.

    Здание Биржи построено в 1805–1816 годах по проекту архитектора Тома де Томона. В 1939–1941 годах в бывшем здании Биржи открылся Центральный военно-морской музей, который находился в нем до 2011 года. Сейчас Биржа передана Государственному Эрмитажу для приспособления под музей геральдики и зал церемоний.

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    БиржаЭрмитаж
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    Комментарии 7

    Гость07 Дек 2023 в 13:01
    "Дайте ещё денег!"
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