Михаил Пиотровский ответил на вопрос о состоянии реставрации Биржи

В ходе ежегодной пресс-конференции по случаю Дней Эрмитажа 7 декабря директор музея Михаил Пиотровский ответил на вопрос о том, на какой стадии сейчас находится реставрация здания Биржи.



Он напомнил, что музею отдали памятник архитектуры в аварийном состоянии. «Мы ее спасли», — заявил Пиотровский, отметив, что за наружный вид здания он уже спокоен.

«Дана заявка на финансирование. Будет финансирование — будет Биржа», — сказал он о перспективах продолжения работ на следующем этапе, традиционно отказавшись обещать четкие сроки.

Напомним, первый этап реставрации завершился в июле этого года: укрепили своды, расчистили и оштукатурили фасады, отреставрировали оконные и дверные заполнения на фасаде, отремонтировали кровлю над колоннадой.