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    Министр Решетников: тысячи бухгалтеров и охранников снижают производительность труда в России

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    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в экономике России сохраняется ряд отраслей с непроизводительной занятостью. В качестве примера он привел охрану и бухгалтерский учет. Об этом 7 декабря сообщает РБК.

    По словам Решетникова, в сфере охраны непроизводительная занятость возникает из-за излишних требований к безопасности, когда требуется присутствие человека на конкретном месте, хотя «это можно заменить камерами и централизованным наблюдением».

    В сфере бухгалтерского учета непроизводительная занятость возникает из-за излишней частой смены положений по бухгалтерскому учету, которая требует постоянной перенастройки систем, уверен глава Минэкономразвития. Решетников отметил, что правительство уже работает над снижением избыточных требований.

    По словам Максима Решетникова, нацпроект по производительности труда, в котором задействовано более 5 тысяч предприятий, уже снизил потребность экономики в кадрах на 100 тысяч человек. Он посчитал, что в том случае, если нацпроект будет продлен, то к 2030 году эффект перекроет более 10% кадрового дефицита в стране.

    Летом 2023 года исследователи Института социологии РАН узнали, что в России больше всех перерабатывают квалифицированные рабочие — в среднем 48 часов в неделю. Все дело в дефиците кадров, уверены социологи. 1 ноября президент Владимир Путин заявил, что безработица в РФ находится на устойчиво низком уровне, около 3%. По словам Максима Решетникова, крайне низкая безработица тормозит экономику, поскольку люди стали самым дефицитным ресурсом.

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    Комментарии 26

    Гость07 Дек 2023 в 13:51
    В окопы бездельников!
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