Министр Решетников: тысячи бухгалтеров и охранников снижают производительность труда в России

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в экономике России сохраняется ряд отраслей с непроизводительной занятостью. В качестве примера он привел охрану и бухгалтерский учет. Об этом 7 декабря сообщает РБК.

По словам Решетникова, в сфере охраны непроизводительная занятость возникает из-за излишних требований к безопасности, когда требуется присутствие человека на конкретном месте, хотя «это можно заменить камерами и централизованным наблюдением».

В сфере бухгалтерского учета непроизводительная занятость возникает из-за излишней частой смены положений по бухгалтерскому учету, которая требует постоянной перенастройки систем, уверен глава Минэкономразвития. Решетников отметил, что правительство уже работает над снижением избыточных требований.