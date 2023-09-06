Министр Решетников: крайне низкая безработица тормозит экономику России

Безработица на крайне низком уровне тормозит российскую экономику, поскольку люди стали самым дефицитным ресурсом. Об этом 6 сентября заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления на пятом форуме социальных инноваций регионов.

«Основная проблема — это человеческий ресурс», — цитирует Решетникова Интерфакс. По его словам, человеческий ресурс, а не финансы и технологии, стал самым дефицитным в российской экономике. Это выражается в «крайне низком уровне безработицы 3% — это все-таки аномально», уточнил Максим Решетников.

