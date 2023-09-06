Министр Решетников: крайне низкая безработица тормозит экономику России

Безработица на крайне низком уровне тормозит российскую экономику, поскольку люди стали самым дефицитным ресурсом. Об этом 6 сентября заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления на пятом форуме социальных инноваций регионов.
«Основная проблема — это человеческий ресурс», — цитирует Решетникова Интерфакс. По его словам, человеческий ресурс, а не финансы и технологии, стал самым дефицитным в российской экономике. Это выражается в «крайне низком уровне безработицы 3% — это все-таки аномально», уточнил Максим Решетников.
Как сообщил министр, низкая безработица тормозит рост экономики, поскольку в стране фиксируется опережающий рост зарплат, что на самом деле неплохо, если бы не было такого дефицита кадров, уверен чиновник.
Чтобы решить вопрос с безработицей, можно более активно привлекать мигрантов в экономику, уверен министр, обращаясь к активно растущему региону — Центральной Азии. Там много рабочих рук, и Россия сейчас активно инвестирует в русские школы в странах этого региона. Однако ждать, что мигранты из Центральной Азии сами приедут в Россию, не стоит, поскольку Россия конкурирует за эти рабочие руки с Китаем, Юго-Восточной Азией и другими странами, отметил Решетников.
В августе 2023 года Росстат сообщил об историческом минимуме уровня безработицы в 3%. Еще в январе 2022 года этот показатель составлял 4,4%.