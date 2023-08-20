В России больше всего перерабатывают квалифицированные рабочие. Дело в дефиците кадров

В России больше всех работают квалифицированные рабочие — в среднем 48 часов в неделю, следует из исследования Института социологии РАН, которое опубликовано 20 августа.

Если считать, что рабочий день длится восемь часов, то среди сотрудников предприятий фактически введена шестидневная рабочая неделя. Тем не менее ученые отмечают, что переработки в основном идут в рамках пятидневки.

Как отмечают исследователи, это говорит о дефиците квалифицированных рабочих на предприятиях, который еще больше обострился в 2023 году.