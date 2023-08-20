В России больше всего перерабатывают квалифицированные рабочие. Дело в дефиците кадров

В России больше всех работают квалифицированные рабочие — в среднем
Если считать, что рабочий день длится восемь часов, то среди сотрудников предприятий фактически введена шестидневная рабочая неделя. Тем не менее ученые отмечают, что переработки в основном идут в рамках пятидневки.
Как отмечают исследователи, это говорит о дефиците квалифицированных рабочих на предприятиях, который еще больше обострился в 2023 году.
На втором месте по переработкам сотрудники сферы услуг —
При этом самая маленькая рабочая неделя у профессионалов —
Кроме того, среди профессионалов большую долю составляют сотрудники, работающие на неполной ставке, и фрилансеры.