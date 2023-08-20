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    В России больше всего перерабатывают квалифицированные рабочие. Дело в дефиците кадров

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    В России больше всех работают квалифицированные рабочие — в среднем 48 часов в неделю, следует из исследования Института социологии РАН, которое опубликовано 20 августа.

    Если считать, что рабочий день длится восемь часов, то среди сотрудников предприятий фактически введена шестидневная рабочая неделя. Тем не менее ученые отмечают, что переработки в основном идут в рамках пятидневки.

    Как отмечают исследователи, это говорит о дефиците квалифицированных рабочих на предприятиях, который еще больше обострился в 2023 году.

    На втором месте по переработкам сотрудники сферы услуг — 47 часов в неделю в среднем. На третьем — квалифицированные рабочие, занятые ручным трудом. Они проводят на работе 45 часов в неделю.

    При этом самая маленькая рабочая неделя у профессионалов — 35 часов. Исследователи РАН объясняют такие показатели тем, что массовые группы среди профессионалов работают согласно норме, установленной законодательством, — 35–38 часов. Среди них, например, врачи, учителя и преподаватели вузов.

    Кроме того, среди профессионалов большую долю составляют сотрудники, работающие на неполной ставке, и фрилансеры.

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