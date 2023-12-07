    Сейчас

    -14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -18

    2 м/с, вос

    777мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.78eur100.14

    Собаки спасли сторожа от медведя-шатуна

    2484
    5 комментариев

    Агрессивный медведь ранил сторожа рыболовно-охотничьей базы в Усть-Камчатском районе Камчатки. Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра природных ресурсов региона Владимира Гордиенко.

    Сторож 5 декабря обходил участок у реки Еловка, когда на него напал медведь и укусил его за стопу. Спастись ему удалось благодаря собакам, которые отогнали зверя. Его доставили в поселок Ключи и оказали медицинскую помощь.

    Экстренно собралась группа охотников. Они нашли зверя на следующий день неподалеку от места происшествия и отстрелили его. Медведь был сильно истощен — так, что даже мог бы не залечь в берлогу.

    На Камчатке обитает около 25 тысяч особей бурых медведей. Они обычно залегают в берлоги к концу ноября: сначала самки с медвежатами, затем самцы. Помешать уходу на зимний сон может либо обилие пищи (нерест рыбы в реках), либо её недостаток, когда зверь не смог накопить нужное для сна количество жира.

    В Хабаровском крае 4 декабря собаку и человека убил тигр. В ноябре в Польше медведь едва не задрал экоактивиста, который требовал у властей взять берлогу под охрану.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МедведьМедведиЖивотныеЖивотные в дикой природеКамчаткаКамчатский край
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close