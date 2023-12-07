Собаки спасли сторожа от медведя-шатуна

Агрессивный медведь ранил сторожа рыболовно-охотничьей базы в Усть-Камчатском районе Камчатки. Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра природных ресурсов региона Владимира Гордиенко.
Сторож 5 декабря обходил участок у реки Еловка, когда на него напал медведь и укусил его за стопу. Спастись ему удалось благодаря собакам, которые отогнали зверя. Его доставили в поселок Ключи и оказали медицинскую помощь.
Экстренно собралась группа охотников. Они нашли зверя на следующий день неподалеку от места происшествия и отстрелили его. Медведь был сильно истощен — так, что даже мог бы не залечь в берлогу.
На Камчатке обитает около 25 тысяч особей бурых медведей. Они обычно залегают в берлоги к концу ноября: сначала самки с медвежатами, затем самцы. Помешать уходу на зимний сон может либо обилие пищи (нерест рыбы в реках), либо её недостаток, когда зверь не смог накопить нужное для сна количество жира.
В Хабаровском крае 4 декабря собаку и человека убил тигр. В ноябре в Польше медведь едва не задрал экоактивиста, который требовал у властей взять берлогу под охрану.