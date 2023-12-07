Собаки спасли сторожа от медведя-шатуна

Агрессивный медведь ранил сторожа рыболовно-охотничьей базы в Усть-Камчатском районе Камчатки. Об этом 7 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра природных ресурсов региона Владимира Гордиенко.



Сторож 5 декабря обходил участок у реки Еловка, когда на него напал медведь и укусил его за стопу. Спастись ему удалось благодаря собакам, которые отогнали зверя. Его доставили в поселок Ключи и оказали медицинскую помощь.



Экстренно собралась группа охотников. Они нашли зверя на следующий день неподалеку от места происшествия и отстрелили его. Медведь был сильно истощен — так, что даже мог бы не залечь в берлогу.

