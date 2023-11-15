    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-в

    756мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd91.26eur97.78

    В Польше медведь едва не задрал экоактивиста, который требовал у властей взять берлогу под охрану

    2417
    13 комментариев

    Экологический активист пострадал от нападения медведя в лесничестве «Лутовиска» в Подкарпатском воеводстве Польши. Ранее мужчина требовал создать вокруг берлоги хищника охраняемую зону.

    Инцидент произошел в окрестностях бывшей деревни Хульское, где двое мужчин столкнулись со зверем неподалеку от берлоги, сообщает 15 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лесничества. Активист получил многочисленные травмы, его приятелю повезло больше: он не пострадал и смог вызвать помощь. Отмечается, что лесники знали место расположения берлоги и контролировали его с помощью фотоловушек. Все работы на данном участке леса прекратили.

    Лесничество указывает, что пострадавший является активистом инициативы «Дикие Карпаты», который и обратился с призывом создать вокруг места спячки медведя защитную зону. Подчеркивается, что мужчины были в курсе того, что берлога уже охраняется, и нарушили покой зверя, который готовился к зимней спячке, что спровоцировало нападение.

    По данным полиции, 56-летний пострадавший находится в госпитале. У него множественные рваные раны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close