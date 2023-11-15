В Польше медведь едва не задрал экоактивиста, который требовал у властей взять берлогу под охрану

Экологический активист пострадал от нападения медведя в лесничестве «Лутовиска» в Подкарпатском воеводстве Польши. Ранее мужчина требовал создать вокруг берлоги хищника охраняемую зону.
Инцидент произошел в окрестностях бывшей деревни Хульское, где двое мужчин столкнулись со зверем неподалеку от берлоги, сообщает 15 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лесничества. Активист получил многочисленные травмы, его приятелю повезло больше: он не пострадал и смог вызвать помощь. Отмечается, что лесники знали место расположения берлоги и контролировали его с помощью фотоловушек. Все работы на данном участке леса прекратили.
Лесничество указывает, что пострадавший является активистом инициативы «Дикие Карпаты», который и обратился с призывом создать вокруг места спячки медведя защитную зону. Подчеркивается, что мужчины были в курсе того, что берлога уже охраняется, и нарушили покой зверя, который готовился к зимней спячке, что спровоцировало нападение.
По данным полиции, 56-летний пострадавший находится в госпитале. У него множественные рваные раны.