Тигр в Хабаровском крае убил сначала собаку, а потом человека

Трагедия разыгралась 4 декабря в лесу неподалеку от поселка Обо в районе имени Лазо Хабаровского края.
По данным СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, вблизи лесного массива «обнаружено тело мужчины со следами воздействия животного».
Центр «Амурский тигр» сообщает некоторые подробности. Сначала, как предполагается, тигр задавил собаку. Её хозяин решил выследить зверя по следам. Пройдя значительное расстояние по лесу, он вышел на тигра с его добычей. Зверь, вероятно, расценил это как угрозу и напал на человека.
Работают сотрудники регионального СУ СК, Управления охотничьего хозяйства правительства края и полиции, обстоятельства ЧП устанавливаются.
«В случае подтверждения информации конфликтная особь амурского тигра будет изъята из природы», — отмечается в сообщении.
В середине ноября в Приморье тигр атаковал сторожа пасеки, который пошёл набирать воду из ручья. Мужчину с травмами доставили в больницу.