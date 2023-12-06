    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, южн

    775мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.78eur100.14

    К подмосковному отелю, где обнаружили тело экс-депутата Рады Ильи Кивы, прибыла ритуальная служба

    2743
    23 комментария

    Территорию отеля в деревне Супонево Одинцовского городского округа Подмосковья, где обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, оцепили силовики, передает 6 декабря корреспондент городского портала MSK1.RU. Через оцепление пропустили машину ритуальной службы.

    СК РФ

    Тело Ильи Кивы обнаружили в парковой зоне отеля в Супонево вечером 6 декабря. Неизвестный выстрелил в экс-депутата Рады из неустановленного оружия, Кива скончался на месте.

    MSK1.RU

    Илья Кива известен своей пророссийской позицией, которую он высказывал на российских телеканалах и в СМИ. Последний пост с критикой Владимира Зеленского в своем телеграм-канале Илья Кива опубликовал утром 6 декабря.

    MSK1.RU

    В марте 2022 года Киву лишили мандата депутата Верховной рады. В апреле экс-депутат подал прошение президенту Владимиру Путину о вступлении в российское гражданство. На Украине Илью Киву заочно приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества за призывы к насильственной смене власти и госизмену.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК8
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 23

    Гость06 Дек 2023 в 22:34
    Пойду съем киви )))
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close