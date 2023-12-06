К подмосковному отелю, где обнаружили тело экс-депутата Рады Ильи Кивы, прибыла ритуальная служба

Территорию отеля в деревне Супонево Одинцовского городского округа Подмосковья, где обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, оцепили силовики, передает 6 декабря корреспондент городского портала MSK1.RU. Через оцепление пропустили машину ритуальной службы.
Тело Ильи Кивы обнаружили в парковой зоне отеля в Супонево вечером 6 декабря. Неизвестный выстрелил в экс-депутата Рады из неустановленного оружия, Кива скончался на месте.
MSK1.RU
Илья Кива известен своей пророссийской позицией, которую он высказывал на российских телеканалах и в СМИ. Последний пост с критикой Владимира Зеленского в своем телеграм-канале Илья Кива опубликовал утром 6 декабря.
MSK1.RU
В марте 2022 года Киву лишили мандата депутата Верховной рады. В апреле экс-депутат подал прошение президенту Владимиру Путину о вступлении в российское гражданство. На Украине Илью Киву заочно приговорили к