    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, южн

    773мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.58eur99.13

    РИА Новости: в Москве обнаружили предположительно тело экс-депутата Рады Кивы

    3010
    28 комментариев

    В Одинцовском районе Подмосковья обнаружено тело предположительно бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости.

    Тело мужчины было найдено в деревне под названием Супонево, пишет агентство со ссылкой на экстренные службы. На голове мужчины обнаружена рана, добавляет ТАСС.

    В начале своей политической карьеры Кива состоял в «Правом секторе»* (запрещенная в РФ террористическая организация) и возглавлял Социалистическую партию Украины. Затем избрался депутатом Рады по списку «Оппозиционной платформы — За жизнь» в 2019 году. Кива покинул Украину незадолго до 24 февраля 2022 года, сообщив, что отправляется в Европу. Однако оказалось, что политик уехал в Россию.

    В марте 2022 года Киву лишили мандата депутата Верховной рады. В апреле экс-депутат подал прошение президенту Владимиру Путину о вступлении в российское гражданство. На Украине Илью Киву заочно приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества за призывы к насильственной смене власти и госизмену.

    Кива активно выступал на российских телеканалах и в СМИ с поддержкой боевых действий на Украине. Последний пост в своем телеграм-канале Илья Кива опубликовал утром 6 декабря. В нем он рассуждал о самоубийстве президента Украины Владимира Зеленского.

    *Запрещенная в РФ террористическая организация.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Убийство
    ЛАЙК3
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close