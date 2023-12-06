РИА Новости: в Москве обнаружили предположительно тело экс-депутата Рады Кивы

В Одинцовском районе Подмосковья обнаружено тело предположительно бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости.



Тело мужчины было найдено в деревне под названием Супонево, пишет агентство со ссылкой на экстренные службы. На голове мужчины обнаружена рана, добавляет ТАСС.

В начале своей политической карьеры Кива состоял в «Правом секторе»* (запрещенная в РФ террористическая организация) и возглавлял Социалистическую партию Украины. Затем избрался депутатом Рады по списку «Оппозиционной платформы — За жизнь» в 2019 году. Кива покинул Украину незадолго до 24 февраля 2022 года, сообщив, что отправляется в Европу. Однако оказалось, что политик уехал в Россию.

