    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -15

    1 м/с, южн

    773мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.58eur99.13

    Никакого праздника. Под прикрытием Кремлевской елки мошенники пытаются украсть персональные данные россиян

    634
    3 комментария

    Полиция предупреждает о новой мошеннической схеме. Как передает 6 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, жулики предлагают через рассылку в мессенджерах принять участие в розыгрыше билетов, в том числе на Кремлевскую елку.

    «В сообщениях пользователям предлагается принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на <…> концерты известных исполнителей или же посещение популярных елок в крупных городах России, в том числе и Кремлевской елки», — цитирует агентство сообщение МВД.

    Подлость заключается в том, что к сообщению прикреплена ссылка, якобы для составления заявки, но на самом деле она ведет на фишинговый сайт. Там алчным до всего бесплатного будущим потерпевшим предлагают ввести свои персональные и платежные данные «для оплаты небольшой комиссии» в случае выигрыша.

    В МВД рекомендуют отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных.

    Напомним, 25 ноября телефонные мошенники поставили в Петербурге своеобразный рекорд. В правоохранительные органы всего за сутки обратились шесть обманутых женщин. Совокупно они отдали лжефээсбэшникам и псевдобанкирам почти 25 млн рублей.

    А 14 ноября директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков завил, что банки могли бы брать на себя часть ответственности за украденные мошенниками деньги клиентов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МошенникиКремлевская елка
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость06 Дек 2023 в 18:40
    все уже украдено до нас.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close