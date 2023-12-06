Никакого праздника. Под прикрытием Кремлевской елки мошенники пытаются украсть персональные данные россиян

Полиция предупреждает о новой мошеннической схеме. Как передает 6 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, жулики предлагают через рассылку в мессенджерах принять участие в розыгрыше билетов, в том числе на Кремлевскую елку.
«В сообщениях пользователям предлагается принять участие в бесплатном розыгрыше билетов на <…> концерты известных исполнителей или же посещение популярных елок в крупных городах России, в том числе и Кремлевской елки», — цитирует агентство сообщение МВД.
Подлость заключается в том, что к сообщению прикреплена ссылка, якобы для составления заявки, но на самом деле она ведет на фишинговый сайт. Там алчным до всего бесплатного будущим потерпевшим предлагают ввести свои персональные и платежные данные «для оплаты небольшой комиссии» в случае выигрыша.
В МВД рекомендуют отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных.
Напомним, 25 ноября телефонные мошенники поставили в Петербурге своеобразный рекорд. В правоохранительные органы всего за сутки обратились шесть обманутых женщин. Совокупно они отдали лжефээсбэшникам и псевдобанкирам почти 25 млн рублей.
А 14 ноября директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков завил, что банки могли бы брать на себя часть ответственности за украденные мошенниками деньги клиентов.