Четыре моста на Неве будут разводить две ночи подряд

«Мостотрест» опубликовал расписание технологических разводок мостов в Петербурге на ближайшие две ночи. Разводить будут Литейный, Биржевой, Благовещенский и мост Александра невского.



В ночь с 6 на 7 декабря и с 7 на 8 декабря разведут:

Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,

— с 1:25 до 5:00, Литейный мост — с 1:40 до 4:45,

— с 1:40 до 4:45, Биржевой мост — с 2:00 до 5:00,

— с 2:00 до 5:00, мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.

Развести и навести мосты могут в названные промежутки, но не обязательно точно в указанное время, отмечают в пресс-службе «Мостотреста».