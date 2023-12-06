Четыре моста на Неве будут разводить две ночи подряд

«Мостотрест» опубликовал расписание технологических разводок мостов в Петербурге на ближайшие две ночи. Разводить будут Литейный, Биржевой, Благовещенский и мост Александра невского.
В ночь с 6 на 7 декабря и с 7 на 8 декабря разведут:
- Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Биржевой мост — с 2:00 до 5:00,
- мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.
Развести и навести мосты могут в названные промежутки, но не обязательно точно в указанное время, отмечают в пресс-службе «Мостотреста».
Период навигации на Неве завершился 30 ноября. После этого началось межнавигационное обслуживание переправ, для чего осуществляют технологические разводки. «Характер проводимых работ может потребовать проведения дополнительных разводок, не указанных в графике», — добавляют в пресс-службе.
В последний день навигации на Неве во льду застрял плавучий кран. Из-за этого Троицкий мост был разведен на два часа дольше обычного. А в ночь на 3 декабря потребовалась дополнительная разводка мостов, чтобы пропустить сухогруз, который дважды не смогли провести по Неве: сначала ему пришлось ждать у набережной Кутузова, потом у Дворцовой.