«Мы превратим школу в силовой институт». Что думают родители и педагоги о введении наказания за дискредитацию учителей

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





На президентском совете по правам человека предложили защитить учителей и ввести наказание по аналогии с армией — за дискредитацию. Эмоциональный комментарий в соцсети или опубликованное видео с урока, по задумке автора инициативы, должны приводить к санкциям. Президент поддержал — так трактуют неоднозначный ответ Путина федеральные информагентства.



«Фонтанка» поинтересовалась у петербургских учителей и родителей, что они думают о силовых методах наказания.



Вопрос о защищённости учителей подняла уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области Екатерина Сморода. На заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека она заявила, что система образования сегодня «находится в стрессе и старается не подавать вида». В российских школах не хватает минимум 250 тысяч учителей. Педагоги вынуждены совмещать преподавание нескольких предметов, в то время как большинство выпускников вузов предпочитают работу «менеджерами в маркетплейсах», а не у доски в классе.



«Молодые педагоги тоже не выдерживают в первый год, и это прежде всего обусловлено высочайшей, колоссальной нагрузкой, которая лежит сегодня на педагогических кадрах и на школьных учителях. В этом году она увеличилась кратно. Это прежде всего связано с проводимой реформой, переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты, новую образовательную программу, с цифровизацией, с созданием единого образовательного пространства, отсутствием учебников соответствующих программ. Это огромнейшая проблема», — сказала омбудсмен.



Екатерина Сморода затронула многие школьные проблемы, в том числе повышенное количество отчетности, абсурдные задания от руководства, приток детей «с миграционной историей», а также присутствие учителей и школьников в соцсетях, которые, по её словам, «тщательно отслеживают наши враги».

«И о больном. Сегодня кто угодно может спокойно вылить грязь на любого учителя в соцсети, в СМИ, выложить видео, прокомментировать, выложить переписку и дискредитировать действия любого педагога. От этого они чувствуют свою незащищённость», — отметила Екатерина Сморода, добавив, что родители относятся к сфере образования как к услуге и сразу пишут жалобы.



По её словам, реальной защитой учителя может стать наказание за его дискредитацию. «За выкладывание в сеть «Интернет» сюжетов, комментариев, порочащих достоинство учителя, по аналогии с установлением ответственности за фейки и дискредитацию действий армии, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении её задач», — добавила она.

Президент Владимир Путин согласился с тем, что проблема дискредитации педагогов «подлежит регулированию современными способами».

«Только окриками и только запретами здесь ничего не решишь. Я сейчас даже и в детали не хочу вдаваться, — отметил глава государства. — Может быть, это одна из самых сложных тем, которую вы затронули, но точно совершенно нам нужно учителей оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и от неправомерного давления на них в информационном пространстве. Повторяю, надо дать им подумать, подумать и принять соответствующие решения, которые ситуацию будут менять к лучшему с точки зрения защиты прав учителей в данном случае».



Отношения между учителем, ребёнком и родителями сегодня должны разбираться на школьной конфликтной комиссии. Если в случае признания вины педагога ему грозит дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения, то реального инструмента наказать ребёнка за проступок нет. И не каждый директор школы готов вступиться за своего сотрудника. Так как родители подают жалобы в органы власти, то руководителю проще признать вину подчинённого, чем отстаивать его интересы у проверяющих инстанций. Поэтому среди учителей распространено мнение о том, что конфликтные комиссии неэффективны, а альтернативы им нет.



«Педагог находится не только между молотом и наковальней. Здесь целых три фронта: администрация школы, ученики, которые имеют возможность как-то дискредитировать учителя, и родители, которые всегда радеют за своих детей и иногда недопонимают того, что педагог требует, — рассуждает советник по воспитанию и учитель истории 303-й школы Фрунзенского района Альфред Гринмирис. — По поводу дискредитации — это обоюдоострый меч. С одной стороны, это тоже может быть проблемой, правда, я с этим не сталкивался, слава богу. С другой стороны, здесь же ещё и от самого учителя зависит, потому что кого-то дискредитируют, а кого-то нет. И вот вопрос к тем, кого дискредитируют: почему это происходит? Не хотелось бы сейчас говорить о том, что жертва сама виновата, но иногда и со стороны учителя есть какие-то предпосылки для того, чтобы возникла конфликтная ситуация».



По словам Гринмириса, выносить конфликт за рамки школы непродуктивно. Учителя — обычные люди, и иногда выходом из ситуации может стать признание своей ошибки. «Учителя, которые умеют признавать свои ошибки, обладают большей силой, чем их коллеги. Это показывает силу учителя и его мудрость», — добавил он.

Учитель информатики и руководитель городского родительского комитета Михаил Богданов считает, что, несмотря на актуальность проблемы, формулировка о «дискредитации» некорректна и не решает педагогические задачи.

«Проблема существует, но эта проблема не сводится, на мой взгляд, к силовым методам решения. Её нельзя решить каким-то запретом, законом или чем-то подобным, — рассуждает он. — Это комплексная проблема, социальная, её нельзя выкорчевывать непедагогическими методами. Это скорее история про мораль, воспитание, культуру, а не про силу государственной власти. Есть границы, за которые не надо, мне кажется, уходить, потому что иначе мы превратим школу просто в силовой институт. А это плохо, и прежде всего для детей».



Что касается освещения ситуации в школах в СМИ, то Богданов считает, что журналисты могут поднимать проблемы, которые стараются замести под ковер, однако иногда материалы делаются для хайпа. В этом случае необходимо соблюдать баланс.



«Я считаю инициативу излишней. Все конфликты можно урегулировать, опираясь на нормативные документы, включая локальные акты, грамотно составленные, которые обязаны защищать права всех участников образовательного процесса: учеников, учителей, администрации и родителей. Если вопрос не решается на месте, то есть в школе, то можно задать его повыше. И так далее. Можно и до суда дойти. Я именно так и делаю. Обращение в суд очень охлаждает отдельных энтузиастов», — отметила учитель английского языка 56-ой гимназии Лариса Деева.

Член общешкольного родительского комитета одной из школ Центрального района в разговоре с «Фонтанкой» отметила, что среди родителей есть разные мнения по поводу дискредитации учителей.



«Как раз в нашем классе такая история. Дети самостоятельно собрались гнобить учителя, создали группы, где должны обсуждать, как с ней справиться. Записывать видео, провоцировать на конфликт. Даже подписи собрать с учеников других классов. Прям грамотный подход... Выяснилось, что некоторые родители за этим стоят. Хорошо, что дошло до классной и это на корню прекратили. Но те же родители пойдут и пойдут с жалобами...» — сказала она.



Мама ученика 547-й школы Юлия против подобных инициатив. «Идея, может, в какой-то степени и актуальна, но не в нынешних реалиях. Наказаний в нашем государстве за последний год придумали очень много. И я вижу, как власть и к ней приближенные злоупотребляют новыми статьями УК и АК. Как итог, рушатся судьбы людей. Учителя, как и любой другой гражданин, защищены существующими нормами законодательства в части защиты чести и достоинства. Надо стремиться, чтобы эти нормы на деле работали», — добавила она.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

