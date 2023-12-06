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    Работать в цирк не возьмут. Бобр в Нижне-Свирском заповеднике шёл-шёл и упал с дерева

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    8 комментариев

    Бобры — плотники и архитекторы, но не канатоходцы. Курьёзную сценку сняла фотоловушка Нижне-Свирского заповедника, расположенного в Ленобласти. Видео заповедник публикует 6 декабря.

    Толстенький бобр решил пройти по лежащему стволу дерева. Сначала у него это получается довольно ловко, но в конце он не удерживается и падает вниз.

    В ноябре заповедник показывал, как «очень толстенький» бобр (возможно, тот же самый) увлеченно валит дерево, прерываясь на пожевать. А в Московском зоопарке бобры устроили мастер-класс по фигурному обгрызанию кабачков.

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    Комментарии 8

    Гость06 Дек 2023 в 14:35
    Это он спрыгнул!
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