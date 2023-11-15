    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-в

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.46eur97.13

    Толстый бобр «записал» ASMR-видео в Нижне-Свирском заповеднике

    1023
    1 комментарий

    Автор: Нижне-Свирский государственный заповедник

    Фотоловушка в Ленобласти поймала в ноябре весьма колоритного героя. «Очень толстенький» бобр увлеченно валил дерево, прерываясь на пожевать.

    Медитативным видео поделились 15 ноября в группе Нижне-Свирского государственного заповедника «Вконтакте». Очень упитанный бобр с хрумкающими звуками подгрызал дерево в лесу, между делом пожевывая кору. Как настоящий видеоблогер, поработал сразу в двух жанрах: АСМР и мокбан — и тихие звуки есть, как в первом, и поедание на камеру, как во втором.

    А в Ленинградском зоопарке на минувшей неделе бобры устроили мастер-класс по фигурному обгрызанию кабачков.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьНижне-Свирский заповедникБобрЖивотные
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close