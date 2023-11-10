Мастер-класс по фигурному обгрызанию кабачков. Обычно такие следы мы видим на деревьях

Если у вас дома залежи кабачков после дачного сезона, знайте: претенденты на них есть. Оказывается, их очень любят бобры. Короткий видеоурок по фигурному обгрызанию кабачка публикует 10 ноября генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Светлана Акулова / Московский зоопарк
«Если нам деревья по зубам, то уж кабачок… сами понимаете, разделаемся с ним — глазом не успеете моргнуть», — шутливо комментирует видео автор.
А если вы собираетесь сами готовить кабачки для людей, читайте необычные рецепты на «Фонтанке». Среди них есть, например, запеканка в скороварке и кабачковый торт.