Мастер-класс по фигурному обгрызанию кабачков. Обычно такие следы мы видим на деревьях

Если у вас дома залежи кабачков после дачного сезона, знайте: претенденты на них есть. Оказывается, их очень любят бобры. Короткий видеоурок по фигурному обгрызанию кабачка публикует 10 ноября генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Если нам деревья по зубам, то уж кабачок… сами понимаете, разделаемся с ним — глазом не успеете моргнуть», — шутливо комментирует видео автор.



А если вы собираетесь сами готовить кабачки для людей, читайте необычные рецепты на «Фонтанке». Среди них есть, например, запеканка в скороварке и кабачковый торт.

