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    Мастер-класс по фигурному обгрызанию кабачков. Обычно такие следы мы видим на деревьях

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    Если у вас дома залежи кабачков после дачного сезона, знайте: претенденты на них есть. Оказывается, их очень любят бобры. Короткий видеоурок по фигурному обгрызанию кабачка публикует 10 ноября генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    Светлана Акулова / Московский зоопарк

    «Если нам деревья по зубам, то уж кабачок… сами понимаете, разделаемся с ним — глазом не успеете моргнуть», — шутливо комментирует видео автор.

    А если вы собираетесь сами готовить кабачки для людей, читайте необычные рецепты на «Фонтанке». Среди них есть, например, запеканка в скороварке и кабачковый торт.

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