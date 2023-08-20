Завалили кабачками? Вот что с ними можно сделать: 9 необычных рецептов

Не знаете, куда девать кабачки? Не переживайте — мы расскажем! Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Сезон кабачков в самом разгаре! Если вы здесь, значит, в вашей квартире уже некуда деваться от этих зеленых товарищей. Но не переживайте, мы идем к вам на помощь! Конечно, забирать ваши кабачки мы не будем, но зато подскажем несколько оригинальных рецептов, которыми поделились читатели на форумах Городских порталов. Уверены, это вам поможет!



Фаршированные цукини с креветками Для рецепта кабачков с начинкой от LеLiK вам понадобится: килограмм цукини; 300–400 грамм креветок; две луковицы; два помидора; яйцо; петрушка; укроп; чеснок; соль; масло.

Для начала варим креветки три минуты, после чего мелко их нарезаем вместе с чесноком, луком, зеленью и помидорами. Добавляем яйцо, солим и перемешиваем.

Цукини режем поперек на две части и вырезаем мякоть специальным ножом для чистки овощей. Фаршируем овощи получившимся фаршем и отправляем на противне в духовку на 30–40 минут при средней температуре, предварительно полив маслом.

LeLiK / читатель Городских порталов Поделиться Поделиться





Кабачковый торт Блюдо от Agent@, как он сам говорит, очень калорийное, но однозначно вкусное. Возьмите: 4 маленьких кабачка; помидор; 4 зубчика чеснока; сметану; укроп; тертый сыр. В первую очередь готовим «крем» — смешиваем сметану с натертым чесноком, добавляем укроп и сыр. Можно посолить по вкусу.



Затем жарим нарезанные вдоль кабачки и укладываем их поленницей, промазывая каждый слой нашим кремом. Один из слоев делаем с жареными помидорами. В итоге получается очень вкусный кабачковый тортик.



Agent@ / читатель Городских порталов Поделиться Поделиться





Рулет из кабачка с индейкой Автор HaHaДemon поделился с нами необычным рецептом рулета из кабачка. Для него нам понадобится:

1 средний кабачок; 4 яйца; 100 грамм сыра; столовая ложка муки; соль; перец; фарш; два помидора. Натертый кабачок смешиваем с тремя яйцами, сыром и мукой, солим и перчим. Полученную массу выкладываем ровным слоем на противень и выпекаем при 175 градусах 15 минут.

Пока рулет выпекается, готовим начинку: берем 500 грамм фарша, мелко режем два крупных помидора, и добавляем яйцо. Можно добавить соль, перец и специи по вкусу.

Готовый рулет достаем из духовки, переворачиваем на полотенце, снимаем пергамент и сворачиваем сначала вместе с полотенцем, давая рулету остыть. Затем разворачиваем его, наносим начинку и аккуратно сворачиваем его снова. После этого заворачиваем блюдо в фольгу и запекаем 20 минут при 180 градусах. Затем снимите фольгу и дайте рулету подрумяниться в духовке, на это уйдет еще 10 минут.

HaHaДemon / читатель Городских порталов Поделиться Поделиться





Запеканка из кабачков в скороварке Для запеканки из кабачков по рецепту Татьяны нам понадобятся: 4 небольших кабачка; 500 грамм адыгейского сыра; 4 яйца; 3 зубчика чеснока; майонез; соль; перец. Для начала трем кабачки на терке, затем добавляем к ним измельченный сыр, яйца, чеснок и примерно 4 столовые ложки майонеза. Хорошо перемешиваем и выкладываем массу в чашу скороварки. В режиме «Выпечка» ждем 50 минут, после чего, по желанию, можно перевернуть запеканку и допечь на режиме жарка. Готово!



Татьяна / читатель Городских порталов Поделиться Поделиться





Фаршированные лодочки Этим семейным рецептом поделилась NePogod@. Берем ингредиенты: кабачки; петрушку; чеснок; томаты; твердый сыр; мясной фарш (любой на ваш выбор). Для начала режем кабачки вдоль и вычищаем из них середину. Выкладываем в наши лодочки мелко порезанный чеснок и петрушку, а затем — фаршируем жареным мясным фаршем. Накрываем лодочки порезанными томатами для сочности и посыпаем сыром, а затем отправляем в духовку до готовности.



NePogod@ / читатель Городских Порталов Поделиться Поделиться





Горячий салат с кабачками Для горячего летнего салата с кабачками от Томки вам понадобятся: два баклажана; два кабачка; две столовых ложки кукурузного крахмала; два помидора; один пучок кинзы; растительное масло; соль; чеснок; немного тертого сыра.

Для начала нарежьте кабачки и баклажаны кубиками и перемешайте их с кукурузным крахмалом. Затем обжариваем их до появления золотистой корочки. Добавляем на сковородку мелко нарезанную кинзу, помидоры и чеснок, пропущенный через пресс. Солим, перемешиваем, сверху присыпаем сыром (в идеале пармезаном).

Омлет с кабачками Если вы не пробовали сочетание кабачков и омлета, то пользователь Zubasttik приготовил для вас рецепт. Возьмите: кабачок; яйца; молоко; соль; твердый сыр. Для начала порежьте кабачок кубиком и отправьте в смазанную маслом форму. Затем смешайте яйца с молоком и солью и залейте получившимся кабачки. Сверху можно посыпать тертым сыром. Отправляем форму в духовку и готовим до тех пор, пока яйца не превратятся в омлет, а кабачки станут мягкими.



Маринованные кабачки Рецепт маринада от Tiggi: на 4 килограмма кабачков берем:

210 грамм сахара; 80 грамм соли; 150 грамм растительного масла; 210 грамм уксуса 9%; 1 чайную ложку черного перца; 1 столовую ложку сухой горчицы; пучок укропа; головку чеснока. Всё это смешиваем с кабачком, нарезанным кружочками, после чего маринуем 3 часа, помешивая каждые 20 минут. Всё, что не съедите, можно закатать в банки и простерилизовать 15 минут.

Икра из кабачков Рецепт кабачковой икры нам написала Murchik. Нам необходимо взять: 2 килограмма кабачков; 1 килограмм томатов; 500 грамм лука; 500 грамм моркови; соль; сахар; перец; свежую петрушку.

Сначала все овощи обжариваем по отдельности, после чего пропускаем их через мясорубку и тушим, аккуратно добавляем соль и сахар по вкусу. Затем отправляем в нашу икру петрушку и перец и продолжаем тушить, пока жидкость не испарится, в течение примерно 1,5 часа, постоянно помешивая. По желанию икру можно пробить блендером, а затем закатать в банки.



Надеемся, что ваш летний рацион пополнится новыми блюдами! Ну а если у вас есть семейный рецепт или просто любимое блюдо из кабачка — приглашаем вас в комментарии. Они прямо под этим опросом.



Успели поесть кабачки? Ем и не нарадуюсь Уже сил нет кабачки готовить А мы кабачки выращиваем и сами раздаем, нужен кабачок? Не переношу кабачки ни в каком виде Я сам кабачок