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    Завалили кабачками? Вот что с ними можно сделать: 9 необычных рецептов

    Надеемся, ваших запасов хватит на все эти блюда

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    Не знаете, куда девать кабачки? Не переживайте — мы расскажем!
    Не знаете, куда девать кабачки? Не переживайте — мы расскажем!Фото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Сезон кабачков в самом разгаре! Если вы здесь, значит, в вашей квартире уже некуда деваться от этих зеленых товарищей. Но не переживайте, мы идем к вам на помощь! Конечно, забирать ваши кабачки мы не будем, но зато подскажем несколько оригинальных рецептов, которыми поделились читатели на форумах Городских порталов. Уверены, это вам поможет!

    Фаршированные цукини с креветками

    Для рецепта кабачков с начинкой от LеLiK вам понадобится:

    • килограмм цукини;
    • 300–400 грамм креветок;
    • две луковицы;
    • два помидора;
    • яйцо;
    • петрушка;
    • укроп;
    • чеснок;
    • соль;
    • масло.

    Для начала варим креветки три минуты, после чего мелко их нарезаем вместе с чесноком, луком, зеленью и помидорами. Добавляем яйцо, солим и перемешиваем.

    Цукини режем поперек на две части и вырезаем мякоть специальным ножом для чистки овощей. Фаршируем овощи получившимся фаршем и отправляем на противне в духовку на 30–40 минут при средней температуре, предварительно полив маслом.

    LeLiK / читатель Городских порталов
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    Кабачковый торт

    Блюдо от Agent@, как он сам говорит, очень калорийное, но однозначно вкусное. Возьмите:

    • 4 маленьких кабачка;
    • помидор;
    • 4 зубчика чеснока;
    • сметану;
    • укроп;
    • тертый сыр.

    В первую очередь готовим «крем» — смешиваем сметану с натертым чесноком, добавляем укроп и сыр. Можно посолить по вкусу.

    Затем жарим нарезанные вдоль кабачки и укладываем их поленницей, промазывая каждый слой нашим кремом. Один из слоев делаем с жареными помидорами. В итоге получается очень вкусный кабачковый тортик.

    Agent@ / читатель Городских порталов
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    Рулет из кабачка с индейкой

    Автор HaHaДemon поделился с нами необычным рецептом рулета из кабачка. Для него нам понадобится:

    • 1 средний кабачок;
    • 4 яйца;
    • 100 грамм сыра;
    • столовая ложка муки;
    • соль;
    • перец;
    • фарш;
    • два помидора.

    Натертый кабачок смешиваем с тремя яйцами, сыром и мукой, солим и перчим. Полученную массу выкладываем ровным слоем на противень и выпекаем при 175 градусах 15 минут.

    Пока рулет выпекается, готовим начинку: берем 500 грамм фарша, мелко режем два крупных помидора, и добавляем яйцо. Можно добавить соль, перец и специи по вкусу.

    Готовый рулет достаем из духовки, переворачиваем на полотенце, снимаем пергамент и сворачиваем сначала вместе с полотенцем, давая рулету остыть. Затем разворачиваем его, наносим начинку и аккуратно сворачиваем его снова. После этого заворачиваем блюдо в фольгу и запекаем 20 минут при 180 градусах. Затем снимите фольгу и дайте рулету подрумяниться в духовке, на это уйдет еще 10 минут.

    HaHaДemon / читатель Городских порталов
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    Запеканка из кабачков в скороварке

    Для запеканки из кабачков по рецепту Татьяны нам понадобятся:

    • 4 небольших кабачка;
    • 500 грамм адыгейского сыра;
    • 4 яйца;
    • 3 зубчика чеснока;
    • майонез;
    • соль;
    • перец.

    Для начала трем кабачки на терке, затем добавляем к ним измельченный сыр, яйца, чеснок и примерно 4 столовые ложки майонеза. Хорошо перемешиваем и выкладываем массу в чашу скороварки. В режиме «Выпечка» ждем 50 минут, после чего, по желанию, можно перевернуть запеканку и допечь на режиме жарка. Готово!

    Татьяна / читатель Городских порталов
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    Фаршированные лодочки

    Этим семейным рецептом поделилась NePogod@. Берем ингредиенты:

    • кабачки;
    • петрушку;
    • чеснок;
    • томаты;
    • твердый сыр;
    • мясной фарш (любой на ваш выбор).

    Для начала режем кабачки вдоль и вычищаем из них середину. Выкладываем в наши лодочки мелко порезанный чеснок и петрушку, а затем — фаршируем жареным мясным фаршем. Накрываем лодочки порезанными томатами для сочности и посыпаем сыром, а затем отправляем в духовку до готовности.

    NePogod@ / читатель Городских Порталов
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    Горячий салат с кабачками

    Для горячего летнего салата с кабачками от Томки вам понадобятся:

    • два баклажана;
    • два кабачка;
    • две столовых ложки кукурузного крахмала;
    • два помидора;
    • один пучок кинзы;
    • растительное масло;
    • соль;
    • чеснок;
    • немного тертого сыра.

    Для начала нарежьте кабачки и баклажаны кубиками и перемешайте их с кукурузным крахмалом. Затем обжариваем их до появления золотистой корочки. Добавляем на сковородку мелко нарезанную кинзу, помидоры и чеснок, пропущенный через пресс. Солим, перемешиваем, сверху присыпаем сыром (в идеале пармезаном).

    Омлет с кабачками

    Если вы не пробовали сочетание кабачков и омлета, то пользователь Zubasttik приготовил для вас рецепт. Возьмите:

    • кабачок;
    • яйца;
    • молоко;
    • соль;
    • твердый сыр.

    Для начала порежьте кабачок кубиком и отправьте в смазанную маслом форму. Затем смешайте яйца с молоком и солью и залейте получившимся кабачки. Сверху можно посыпать тертым сыром. Отправляем форму в духовку и готовим до тех пор, пока яйца не превратятся в омлет, а кабачки станут мягкими.

    Маринованные кабачки

    Рецепт маринада от Tiggi: на 4 килограмма кабачков берем:

    • 210 грамм сахара;
    • 80 грамм соли;
    • 150 грамм растительного масла;
    • 210 грамм уксуса 9%;
    • 1 чайную ложку черного перца;
    • 1 столовую ложку сухой горчицы;
    • пучок укропа;
    • головку чеснока.

    Всё это смешиваем с кабачком, нарезанным кружочками, после чего маринуем 3 часа, помешивая каждые 20 минут. Всё, что не съедите, можно закатать в банки и простерилизовать 15 минут.

    Икра из кабачков

    Рецепт кабачковой икры нам написала Murchik. Нам необходимо взять:

    • 2 килограмма кабачков;
    • 1 килограмм томатов;
    • 500 грамм лука;
    • 500 грамм моркови;
    • соль;
    • сахар;
    • перец;
    • свежую петрушку.

    Сначала все овощи обжариваем по отдельности, после чего пропускаем их через мясорубку и тушим, аккуратно добавляем соль и сахар по вкусу. Затем отправляем в нашу икру петрушку и перец и продолжаем тушить, пока жидкость не испарится, в течение примерно 1,5 часа, постоянно помешивая. По желанию икру можно пробить блендером, а затем закатать в банки.

    Надеемся, что ваш летний рацион пополнится новыми блюдами! Ну а если у вас есть семейный рецепт или просто любимое блюдо из кабачка — приглашаем вас в комментарии. Они прямо под этим опросом.

    Успели поесть кабачки?

    Не знаете, куда девать кабачки? Не переживайте — мы расскажем!
    Не знаете, куда девать кабачки? Не переживайте — мы расскажем!Фото: Дарья Селенская / Городские порталы
    LeLiK / читатель Городских порталов
    Agent@ / читатель Городских порталов
    HaHaДemon / читатель Городских порталов
    Татьяна / читатель Городских порталов
    NePogod@ / читатель Городских Порталов

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