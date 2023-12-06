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    «Поменяй футболку, не позорься. Нью-Йорк — это бомжи». Омский студент ответил за шмот на встрече с вице-губернатором

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    Встреча вице-губернатора Омской области Андрея Шпиленко со студентами Сибирского автомобильно-дорожного университета прошла ярко. Он отправил на перевоспитание в армию тех, кого «пригнали» на встречу, и раскритиковал молодого человека за непатриотичную футболку, рассказывает 6 декабря NGS55.

    В начале встречи чиновник поинтересовался, почему студентов рассадили так, что часть зала оказалась пустой. Один из юношей ответил, что на встречу их «пригнали». Чиновник отреагировал эмоционально: «Вы же не стадо, чтобы вас пригонять».

    «Боюсь, что, молодой человек, только вас пригнали. Поверьте мне, думаю, по вам просто плачут Вооруженные силы, чтобы вы научились, что вас не пригоняют», — цитирует издание Шпиленко.

    Затем чиновник решил проверить знания студентов. Один из юношей не смог ответить на вопрос, что такое ресайклер. Шпиленко связал это с надписью Brooklyn на футболке: «Сразу видно, Нью-Йорк написано, из Нью-Йорка, что ли? Там все такие, поверь мне».

    «Поменяй футболку, не позорься. Нью-Йорк — это то ли бомжи, то ли кто, не знаю. Но, судя по тому, что с Нью-Йорком и ничего не знаешь, надень хорошую футболку. Договорились? Не позорься», — убеждал Шпиленко.

    Студенту принесли другую футболку, без провокационных надписей. Юноша переоделся, и вице-губернатор пожал ему руку.

    При этом, отмечает издание, сам Шпиленко нередко носит одежду зарубежных брендов: его видели в толстовке Lacoste, в футболке Freddy (на встрече с комбайнером), в поло Armani (во время рабочей поездки в Башкортостан).

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