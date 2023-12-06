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    Пожар в Консерватории

    Пожар в здании консерватории тушат по повышенному номеру. Горят 100 «квадратов», вокруг пробки

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Без малого тридцать пожарных привлекли к тушению здания Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова 6 декабря. Работают по повышенному номеру сложности.

    читатели «Фонтанки»

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожару на Театральной площади, 3, присвоили первый из пяти повышенных номеров сложности — 1-БИС. Сигнал о возгорании поступил незадолго до часа дня. Огонь разгорелся на первом этаже четырёхэтажного здания и распространился на 100 квадратных метров.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    В его ликвидации задействовали шесть расчётов. Судя по «Яндекс.Картам», движения в районе консерватории почти нет — улица Декабристов в обе стороны и улица Глинки закрашены бордовым цветом.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    В МЧС сообщали, что людей эвакуируют. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.

    Здание находится на реконструкции, растянувшейся на годы и неоднократно привлекавшей внимание президента Владимира Путина. «Фонтанка» обратилась за комментарием к подрядчику реконструкции — компании «Политехстрой».

    Ход проверок по факту пожара взяла на контроль прокуратура Адмиралтейского района.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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