Пожар в здании консерватории тушат по повышенному номеру. Горят 100 «квадратов», вокруг пробки

Без малого тридцать пожарных привлекли к тушению здания Консерватории имени
читатели «Фонтанки»
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожару на Театральной площади, 3, присвоили первый из пяти повышенных номеров сложности — 1-БИС. Сигнал о возгорании поступил незадолго до часа дня. Огонь разгорелся на первом этаже четырёхэтажного здания и распространился на 100 квадратных метров.
В его ликвидации задействовали шесть расчётов. Судя по «Яндекс.Картам», движения в районе консерватории почти нет — улица Декабристов в обе стороны и улица Глинки закрашены бордовым цветом.
В МЧС сообщали, что людей эвакуируют. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.
Здание находится на реконструкции, растянувшейся на годы и неоднократно привлекавшей внимание президента Владимира Путина. «Фонтанка» обратилась за комментарием к подрядчику реконструкции — компании «Политехстрой».
Ход проверок по факту пожара взяла на контроль прокуратура Адмиралтейского района.