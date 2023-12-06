В Петербурге региональный маткапитал разрешат тратить на образование и профпереподготовку родителей

В Петербурге региональный материнский капитал можно будет использовать для оплаты профессионального образования и переподготовки родителей ребенка. Такой законопроект парламент Петербурга принял на заседании 6 декабря в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».



Авторами инициативы выступила группа депутатов: Валерий Гарнец, Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. По мнению авторов, такая мера поддержки поможет родителям детей после декретного отпуска быстрее и легче вернуться на работу или найти вакансию, которая позволяла бы совмещать работу и воспитание детей.

