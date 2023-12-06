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    В Петербурге региональный маткапитал разрешат тратить на образование и профпереподготовку родителей

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    В Петербурге региональный материнский капитал можно будет использовать для оплаты профессионального образования и переподготовки родителей ребенка. Такой законопроект парламент Петербурга принял на заседании 6 декабря в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

    Авторами инициативы выступила группа депутатов: Валерий Гарнец, Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. По мнению авторов, такая мера поддержки поможет родителям детей после декретного отпуска быстрее и легче вернуться на работу или найти вакансию, которая позволяла бы совмещать работу и воспитание детей.

    Существуют два вида материнского капитала: федеральный и региональный. В законопроекте речь идет про последний, его размер в Петербурге в 2023 году составляет 194,2 тысячи рублей.

    Ранее парламент города разрешил тратить маткапитал на оплату медуслуг для ребенка, в том числе и на оплату ДМС.

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    МаткапиталРегиональный маткапиталЗаконодательное собрание Петербурга
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