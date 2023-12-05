Превратили в должницу. Федосеева-Шукшина рассказала о проблемах с квартирой в Финляндии

Финляндия стала практически недоступной для россиян. О последствиях отключения России от системы SWIFT и закрытия границ рассказала народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина в беседе с NEWS.ru. 85-летняя россиянка не может попасть в собственную квартиру в финском городе Пункахарью.



По словам артистки, недвижимость приобретена более 10 лет назад, среди ее соседей были актриса России Елена Кондулайнен, народный артист России Александр Пашутин и некоторые другие российские медийные фигуры. В текущей реальности Лидия Федосеева-Шукшина не имеет возможности не только приехать или продать жилплощадь, но и оплачивать коммунальные услуги, а долг за это время накопился уже приличный.

