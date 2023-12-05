Превратили в должницу. Федосеева-Шукшина рассказала о проблемах с квартирой в Финляндии

Финляндия стала практически недоступной для россиян. О последствиях отключения России от системы SWIFT и закрытия границ рассказала народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина в беседе с NEWS.ru. 85-летняя россиянка не может попасть в собственную квартиру в финском городе Пункахарью.
По словам артистки, недвижимость приобретена более 10 лет назад, среди ее соседей были актриса России Елена Кондулайнен, народный артист России Александр Пашутин и некоторые другие российские медийные фигуры. В текущей реальности Лидия Федосеева-Шукшина не имеет возможности не только приехать или продать жилплощадь, но и оплачивать коммунальные услуги, а долг за это время накопился уже приличный.
«Финляндия раньше была знаменита своей социальной заботой о гражданах, и даже приезжих, и порядком во всех сферах, особенно в коммунальной», — вспомнила актриса.
Она также призналась, что опасается проблем с трубами из-за наступления морозов.
«Пойдет плесень, деформация пола, мебели, все будет испорчено. Продать квартиру в нашей ситуации невозможно», — отмечает Лидия Федосеева-Шукшина.
По словам финских друзей актрисы, высока вероятность того, что уже в декабре этого года границы будут вновь открыты, потому как много людей жалуется, что им это все не нравится.
Ранее «Фонтанка» писала, что правительство Финляндии хочет до 2027 года упростить процесс изъятия недвижимости у россиян. Эту информацию подтвердила министр юстиции Лина Мери.
В МИД РФ на такие планы ответили резко, пообещав, что Москва применит ответные меры.