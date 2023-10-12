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    В МИД РФ ответили на планы Финляндии изымать недвижимость у россиян по упрощенной процедуре

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    Москва применит ответные меры, если правительство Финляндии введет механизм, облегчающий процесс изъятия имущества у граждан РФ, заявила 12 октября официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

    «Мы не оставим без должного ответа такие действия так называемого цивилизованного финского государства», — говорится в заявлении Захаровой. По ее словам, Финляндия лишь на словах придерживается ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности.

    В МИД воспринимают это заявление как очередную попытку Хельсинки ущемить права россиян. Захарова отметила, что финны придумывают новые санкции, а потом «удивляются», что российские граждане не могут перевести деньги в Финляндию или приехать в страну, чтобы привести в порядок свою недвижимость.

    Ранее «Фонтанка» писала, что правительство Финляндии хочет до 2027 года упростить процесс изъятия недвижимости у россиян. Эту информацию подтвердила министр юстиции Лина Мери.

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