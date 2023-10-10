Финское правительство хочет облегчить изъятие недвижимости у россиян

Правительство Финляндии хочет упростить изъятие недвижимости у россиян — домов, квартир и долей. Об этом
Такое намерение подтвердила министр юстиции Лина Мери.
«Мы не можем оставаться в таком вечном тупике», — цитируют журналисты словам Мери.
Финские чиновники считают, что российские владельцы недвижимости и жилищных долей «всё чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами».
Напомним, в начале июля Финляндия еще больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Как писала финская пресса, после этого около 700 российских владельцев финской недвижимости обратились к президенту Саули Ниинистё с просьбой облегчить им въезд. Однако в Министерстве иностранных дел Финляндии журналистам ответили, что непосредственно в ведомстве получали только «отдельные обращения».
Сейчас российским владельцам недвижимости разрешен въезд в Суоми только для ремонта и профилактических мероприятий на своей собственности. Финские власти считают, что всё остальное они могут поручить финнам, сами оставаясь при этом в России.