    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-з

    758мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd101.36eur107.03

    Финское правительство хочет облегчить изъятие недвижимости у россиян

    2470
    15 комментариев

    Правительство Финляндии хочет упростить изъятие недвижимости у россиян — домов, квартир и долей. Об этом 9 октября писали СМИ Суоми.

    Такое намерение подтвердила министр юстиции Лина Мери.

    «Мы не можем оставаться в таком вечном тупике», — цитируют журналисты словам Мери.

    Финские чиновники считают, что российские владельцы недвижимости и жилищных долей «всё чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами».

    Напомним, в начале июля Финляндия еще больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Как писала финская пресса, после этого около 700 российских владельцев финской недвижимости обратились к президенту Саули Ниинистё с просьбой облегчить им въезд. Однако в Министерстве иностранных дел Финляндии журналистам ответили, что непосредственно в ведомстве получали только «отдельные обращения».

    Сейчас российским владельцам недвижимости разрешен въезд в Суоми только для ремонта и профилактических мероприятий на своей собственности. Финские власти считают, что всё остальное они могут поручить финнам, сами оставаясь при этом в России.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Недвижимость в Финляндии
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close