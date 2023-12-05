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    СМИ: Финские пограничники готовятся скоро открыть границу с Россией

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    Пропускные пункты на границе Финляндии и России скоро могут быть открыты — пограничники ведут подготовку, пишут финские СМИ со ссылкой на командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена.

    Как он 5 декабря рассказал финским журналистам, пограничники готовятся к тому, что МАПП могут открыться уже 14 декабря. Возобновить движение и демонтировать временные заграждения могут за пару часов.

    По его словам, в Финляндии должны увидеть, продолжится ли поток просителей убежища после открытия границы. Готовы пограничники и к продлению ограничений.

    Как писала «Фонтанка», Финляндия в полночь 30 ноября объявила закрытыми на две недели все автотранспортные КПП на границе с Россией. Срок ограничений по всей восточной границе истекает 13 декабря.

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    Комментарии 104

    kachumnoy05 Дек 2023 в 18:50
    Не надо!
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