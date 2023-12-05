На Васильевском острове открылись инклюзивные мастерские для людей с особенностями здоровья

Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» торжественно открыл новую площадку на Васильевском острове, в которой расположились столярная и гончарная инклюзивные мастерские. Здесь будут трудиться люди с ограниченными возможностями здоровья.



Центр более 10 лет занимается трудоустройством людей с инвалидностью. Здесь не только помогают найти работу в различных компаниях города, но и дают ребятам возможность получить опыт в «защищенных» мастерских. «Защищенные» — это потому, что здесь бережно во всех смыслах относятся к каждому человеку, который в силу своего состояния не может встроиться в открытый рынок труда, но который, если с ним заниматься, может создавать совершенно конкурентную продукцию.

