На Васильевском острове открылись инклюзивные мастерские для людей с особенностями здоровья

Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» торжественно открыл новую площадку на Васильевском острове, в которой расположились столярная и гончарная инклюзивные мастерские. Здесь будут трудиться люди с ограниченными возможностями здоровья.
Центр более 10 лет занимается трудоустройством людей с инвалидностью. Здесь не только помогают найти работу в различных компаниях города, но и дают ребятам возможность получить опыт в «защищенных» мастерских. «Защищенные» — это потому, что здесь бережно во всех смыслах относятся к каждому человеку, который в силу своего состояния не может встроиться в открытый рынок труда, но который, если с ним заниматься, может создавать совершенно конкурентную продукцию.
Мастерские на Уральской улице — это уже четвёртая площадка Центра и вторая, которая открылась в этом году — в феврале заработали мастерские на улице Константина Заслонова. Прежде чем открыть новые мастерские, сотрудникам «Мастер ОК» предстояло отремонтировать здание площадью 127 квадратных метров. Значительная часть средств была выделена Фондом президентских грантов и грантовым проектом «Работа каждому. Мастерские самореализации». Но денег всё равно не хватало, и тогда Центр обратился за помощью к петербуржцам и бизнесу. Необходимую сумму удалось собрать и закончить ремонт.
Теперь в новом помещении установлено самое современное оборудование, удобно организовано рабочее пространство и есть даже небольшая кухня. Более 20 сотрудников с инвалидностью смогут трудиться здесь и получать ценный опыт.
На торжественное открытие пришли гости: представители органов власти, благотворители и волонтёры. И молодые люди с особенностями здоровья и их родители, которым было интересно узнать, как устроена работа Центра «Мастер ОК». Специалисты провели для гостей благотворительный аукцион, экскурсию по инклюзивным мастерским, а ребята показали мастер-класс.
«Это первые мастерские, которые мы создаём на социально-предпринимательском принципе: условия работы в них будут приближены к рыночным, а выпускаемая продукция будет ещё более качественной, востребованной и позволит окупать затраты на содержание помещения. Сейчас у Центра «Мастер ОК» две цели: масштабирование и повышение эффективности. Открытие четвёртой площадки в Петербурге позволяет нам масштабировать свою деятельность, а работа молодых людей с инвалидностью на современном оборудовании — делать её намного эффективнее», — сказал Иван Граевский, директор Центра «Мастер ОК».