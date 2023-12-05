    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -10

    1 м/с, ю-з

    766мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.67eur98.58

    В Петербурге 5-летнего ребёнка увезли в реанимацию после катания на ватрушке

    1095
    1 комментарий

    Мальчика в тяжёлом состоянии госпитализировали после катания на ватрушке в парке Приморского района Петербурга. Об этом 5 декабря сообщили в городском Следственном комитете.

    По информации «Фонтанки», пятилетнего ребёнка увезли в реанимацию детской больницы Святой Марии Магдалины в ночь на понедельник. По словам родителей, в воскресенье мальчик катался в парке в Юнтолово и упал на ногу.

    В травмпункте ему сделали рентген, показавший перелом со смещением, и вызвали скорую.

    В СК просят не пренебрегать правилами безопасности и кататься на тюбинге в оборудованных для этого местах: без расследований уголовных дел и доследственных проверок по фактам травм на склонах в ведомстве не обходится ни один зимний сезон.

    Как напоминают в Городском центре медицинской профилактики, ватрушки разгоняются до 50 км/ч, при этом они абсолютно неуправляемые. Чтобы обезопасить себя, рекомендуют внимательнее осматривать склон. Если он заканчивается лесополосой, велик риск въехать в дерево. Наличие льда на горке делает опасным катание на чём угодно, поскольку теряется сцепление с трассой.

    После субботнего катания на ватрушках были госпитализированы минимум трое. Ещё двое детей попали в больницу в воскресенье.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close