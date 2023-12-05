В Петербурге 5-летнего ребёнка увезли в реанимацию после катания на ватрушке

Мальчика в тяжёлом состоянии госпитализировали после катания на ватрушке в парке Приморского района Петербурга. Об этом 5 декабря сообщили в городском Следственном комитете.

По информации «Фонтанки», пятилетнего ребёнка увезли в реанимацию детской больницы Святой Марии Магдалины в ночь на понедельник. По словам родителей, в воскресенье мальчик катался в парке в Юнтолово и упал на ногу.

В травмпункте ему сделали рентген, показавший перелом со смещением, и вызвали скорую.

В СК просят не пренебрегать правилами безопасности и кататься на тюбинге в оборудованных для этого местах: без расследований уголовных дел и доследственных проверок по фактам травм на склонах в ведомстве не обходится ни один зимний сезон.