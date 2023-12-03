Три человека госпитализированы после субботнего катания на ватрушках в Петербурге и окрестностях

Ватрушки продолжают калечить жителей Петербурга и Ленобласти. Среди пострадавших в субботу есть как взрослые, так и дети. Подробности стали известны «Фонтанке» 3 декабря.
Так, накануне в Елизаветинскую больницу была доставлена
В Девяткино девятилетний мальчик тоже ударился головой об дерево. Пятиклассника привезли во Всеволожскую КМБ на скорой. Школьник получил тяжелые травмы, среди которых кровоизлияние в мозг. Ребенок помещен в отделение интенсивной терапии.
Сезон ватрушек и других зимних забав начался в Петербурге и области еще неделю назад. Пальму первенства по травмам не первый год занимает катание на тюбинге.