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    Три человека госпитализированы после субботнего катания на ватрушках в Петербурге и окрестностях

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    Ватрушки продолжают калечить жителей Петербурга и Ленобласти. Среди пострадавших в субботу есть как взрослые, так и дети. Подробности стали известны «Фонтанке» 3 декабря.

    Так, накануне в Елизаветинскую больницу была доставлена 50-летняя женщина из Парголово. Вечером дама каталась на ватрушке в Шуваловском парке и въехала в дерево. Результат — черепно-мозговая травма. Пострадавшую поместили в нейрохирургическое отделение.

    В Девяткино девятилетний мальчик тоже ударился головой об дерево. Пятиклассника привезли во Всеволожскую КМБ на скорой. Школьник получил тяжелые травмы, среди которых кровоизлияние в мозг. Ребенок помещен в отделение интенсивной терапии.

    11-летний мальчик был подбит сверстником, катившимся с горки в Славянке. Удар был таким сильным, что ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

    Сезон ватрушек и других зимних забав начался в Петербурге и области еще неделю назад. Пальму первенства по травмам не первый год занимает катание на тюбинге.

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    Катание на ватрушках
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    Гость03 Дек 2023 в 12:42
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