    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    3 м/с, с-в

    753мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd88.81eur96.92

    «Ватрушки» и ускользающая из-под ног земля. Сезон зимних травм в Петербурге и Ленобласти набирает обороты

    2726
    5 комментариев

    В Петербурге продолжают скользить и падать, а в Ленинградской области залечивают первые синяки и ушибы после катаний на тюбинге.

    Минимум двое детей обратились к медикам с травмами после зимних развлечений в воскресенье, стало известно «Фонтанке» 27 ноября. Для 11-летней жительницы Выборга падение с «ватрушки» закончилось ушибом спины и таза. 9-летний школьник из Большой Ижоры в Ломоносовском районе угодил в больницу с растяжением и подозрением на перелом лодыжки. По предварительным данным, катаясь с горы, он попытался затормозить ногой.

    В городе тем временем падают на ровном, но скользком месте. Так, накануне за медицинской помощью обратилась 19-летняя жительница Приморского района с ушибами и растяжением. По её словам, воскресным утром она поскользнулась неподалёку от дома, на Комендантском проспекте, 41. Тем же вечером менее чем в километре упала 58-летняя женщина. По предварительным данным, она сломала руку.

    66-летняя пациентка НИИ скорой помощи им. Джанелидзе пожаловалась на гололёд на подступах к высотке на Московском проспекте, 183. В Елизаветинской больнице 74-летняя пенсионерка, поступившая с переломом плечевой кости, рассказала о падении на Гражданском проспекте, 117.

    Кто и что должен сделать, чтобы на улицах зимнего Петербурга можно было увереннее стоять на ногах, обсудили участники круглого стола «Фонтанки». По статистике, в среднем за зимний период в городской список пострадавших от падений на льду попадает около 8 тысяч человек. Как отсудить у коммунальщиков ущерб за гололедную травму, рассказываем здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГололедПетербург
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close