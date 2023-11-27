«Ватрушки» и ускользающая из-под ног земля. Сезон зимних травм в Петербурге и Ленобласти набирает обороты

В Петербурге продолжают скользить и падать, а в Ленинградской области залечивают первые синяки и ушибы после катаний на тюбинге.
Минимум двое детей обратились к медикам с травмами после зимних развлечений в воскресенье, стало известно «Фонтанке» 27 ноября. Для 11-летней жительницы Выборга падение с «ватрушки» закончилось ушибом спины и таза. 9-летний школьник из Большой Ижоры в Ломоносовском районе угодил в больницу с растяжением и подозрением на перелом лодыжки. По предварительным данным, катаясь с горы, он попытался затормозить ногой.
В городе тем временем падают на ровном, но скользком месте. Так, накануне за медицинской помощью обратилась 19-летняя жительница Приморского района с ушибами и растяжением. По её словам, воскресным утром она поскользнулась неподалёку от дома, на Комендантском проспекте, 41. Тем же вечером менее чем в километре упала 58-летняя женщина. По предварительным данным, она сломала руку.
66-летняя пациентка НИИ скорой помощи им. Джанелидзе пожаловалась на гололёд на подступах к высотке на Московском проспекте, 183. В Елизаветинской больнице 74-летняя пенсионерка, поступившая с переломом плечевой кости, рассказала о падении на Гражданском проспекте, 117.
Кто и что должен сделать, чтобы на улицах зимнего Петербурга можно было увереннее стоять на ногах, обсудили участники круглого стола «Фонтанки». По статистике, в среднем за зимний период в городской список пострадавших от падений на льду попадает около 8 тысяч человек. Как отсудить у коммунальщиков ущерб за гололедную травму, рассказываем здесь.