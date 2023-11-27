«Ватрушки» и ускользающая из-под ног земля. Сезон зимних травм в Петербурге и Ленобласти набирает обороты

В Петербурге продолжают скользить и падать, а в Ленинградской области залечивают первые синяки и ушибы после катаний на тюбинге.



Минимум двое детей обратились к медикам с травмами после зимних развлечений в воскресенье, стало известно «Фонтанке» 27 ноября. Для 11-летней жительницы Выборга падение с «ватрушки» закончилось ушибом спины и таза. 9-летний школьник из Большой Ижоры в Ломоносовском районе угодил в больницу с растяжением и подозрением на перелом лодыжки. По предварительным данным, катаясь с горы, он попытался затормозить ногой.

