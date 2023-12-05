В Петербурге обвиняемый в убийстве матери двух детей получил 10 лет колонии. Ему разбили сердце

Калининский районный суд Петербурга определил в колонию строгого режима мужчину, который задушил разлюбившую его жену. Умереть рядом с ней Панаетису Ризопулосу не дали.



О приговоре Ризопулосу 5 декабря сообщает прокуратура Петербурга. Во вторник суд признал его виновным в убийстве и назначил 10 лет строгого режима. На его имущество наложен арест — в качестве компенсации морального вреда мужчина должен 3 миллиона рублей отцу погибшей и двум общим детям.



37-летняя женщина была задушена в квартире на проспекте Просвещения в ночь на 27 февраля. 40-летнего Ризопулоса нашли рядом с её телом в ванной комнате и увезли в шоковую реанимацию в тяжёлом состоянии. Он пытался покончить с собой, оставив записку, в которой взял ответственность за обе смерти.

