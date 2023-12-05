    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -10

    1 м/с, ю-з

    766мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.67eur98.58

    В Петербурге обвиняемый в убийстве матери двух детей получил 10 лет колонии. Ему разбили сердце

    2056
    8 комментариев

    Калининский районный суд Петербурга определил в колонию строгого режима мужчину, который задушил разлюбившую его жену. Умереть рядом с ней Панаетису Ризопулосу не дали.

    О приговоре Ризопулосу 5 декабря сообщает прокуратура Петербурга. Во вторник суд признал его виновным в убийстве и назначил 10 лет строгого режима. На его имущество наложен арест — в качестве компенсации морального вреда мужчина должен 3 миллиона рублей отцу погибшей и двум общим детям.

    37-летняя женщина была задушена в квартире на проспекте Просвещения в ночь на 27 февраля. 40-летнего Ризопулоса нашли рядом с её телом в ванной комнате и увезли в шоковую реанимацию в тяжёлом состоянии. Он пытался покончить с собой, оставив записку, в которой взял ответственность за обе смерти.

    При аресте стали понятна причина: по версии следствия, мужчина задушил жену, разбившую ему сердце. Она настаивала на расставании и говорила, что любит другого.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close