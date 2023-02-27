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    В Петербурге соседка спасала детей из квартиры с задушенной матерью и умирающим отцом

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    Семейная драма приключилась в одной из квартир дома 69 по проспекту Просвещения в Петербурге. Утром в ней нашли задушенную женщину и умирающего мужчину. Соседка спрятала у себя детей 6 и 13 лет. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 февраля.

    Предварительная версия случившегося такова: в девятом часу утра в ходе ссоры 39-летний мужчина убил свою 37-летнюю жену, задушив руками. После этого он попытался покончить жизнь самоубийством, но не смог. Скандал слышали соседи, они и вызвали на место экстренные службы. Одна из соседок забрала детей к себе. Сейчас супруг убитой находится в больнице в тяжелом состоянии.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 12

    Mazzzz27 Фев 2023 в 20:20
    Геноцид
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