В Петербурге соседка спасала детей из квартиры с задушенной матерью и умирающим отцом

Семейная драма приключилась в одной из квартир дома 69 по проспекту Просвещения в Петербурге. Утром в ней нашли задушенную женщину и умирающего мужчину. Соседка спрятала у себя детей 6 и 13 лет. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 февраля.

Предварительная версия случившегося такова: в девятом часу утра в ходе ссоры 39-летний мужчина убил свою 37-летнюю жену, задушив руками. После этого он попытался покончить жизнь самоубийством, но не смог. Скандал слышали соседи, они и вызвали на место экстренные службы. Одна из соседок забрала детей к себе. Сейчас супруг убитой находится в больнице в тяжелом состоянии.