Зюганов рассказал, что у него в карманах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе осмотра выставки рассказал представителю Смоленской области, что находится у него в карманах брюк. Он обратил внимание на «американского шпиона» и «китайского друга», судя по всему, подразумевая мобильные устройства. Видеоролик с политиком во вторник, 5 декабря, опубликовали в Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
«У меня американский шпион в кармане. А в другом кармане — китайский друг. Сзади вьетнамский партизан. Когда мы сделаем свой телефон?» — сказал Зюганов.
Представитель Смоленской области ответил главе КПРФ: «Когда-нибудь сделаем».
В июле стало известно, что сотрудникам Минпромторга и подведомственных ему структур запретили использовать смартфон Apple в служебных целях. Такая же ситуация с IPhone у сотрудников администрации президента (АП).