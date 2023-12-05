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    Зюганов рассказал, что у него в карманах

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    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе осмотра выставки рассказал представителю Смоленской области, что находится у него в карманах брюк. Он обратил внимание на «американского шпиона» и «китайского друга», судя по всему, подразумевая мобильные устройства. Видеоролик с политиком во вторник, 5 декабря, опубликовали в Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

    «У меня американский шпион в кармане. А в другом кармане — китайский друг. Сзади вьетнамский партизан. Когда мы сделаем свой телефон?» — сказал Зюганов.

    Представитель Смоленской области ответил главе КПРФ: «Когда-нибудь сделаем».

    В июле стало известно, что сотрудникам Минпромторга и подведомственных ему структур запретили использовать смартфон Apple в служебных целях. Такая же ситуация с IPhone у сотрудников администрации президента (АП).

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    Геннадий ЗюгановМобильные гаджеты
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