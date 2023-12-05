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    «Метрострою Северной столицы» дадут из бюджета более полутора миллиардов. Это нужно, чтобы выплатить кредит

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    Бюджетная субсидия «Метрострою Северной столицы» из петербургского бюджета пойдет на выплату кредита ВТБ. Других источников у компании не предвидится.

    Субсидия в 1,7 млрд рублей содержится в окончательном варианте городского бюджета 2023 года, который недавно прошел корректировку. В одном из последних проектов постановлений, подготовленных Смольным, разъясняется, на что пойдут деньги: на погашение обязательств по кредитному соглашению от декабря 2022 года с ВТБ на 1,5 млрд. У самого МССС, как говорится в документе, «с учетом накопленного убытка не планируется прибыли и дополнительных источников финансирования, за счет которых могут быть погашены обязательства по кредитному соглашению».

    Напомним, ВТБ является вторым собственником «Метростроя Северной столицы», первый и основной — это город.

    «Фонтанка» рассказывала, что погашение кредитов перед ВТБ и ООО ТАСК значилось в списке мер для улучшения финансового состояния компании, о нем губернатору докладывал профильный вице-губернатор в конце 2022 года. Одной из проблем называли избыточную долговую нагрузку, проценты по которой не покрывались сметной прибылью.

    Напомним, недавно МССС в тестовом режиме запустил проходческий щит для строительства нового участка Красносельско-Калининской линии метро, а также работает на участке Невско-Василеостровской линии до «Каменки». Кроме этого, он достраивает и готовится в 2024 году сдать станции «Горный институт», «Путиловская», «Казаковская» и «Театральная» (на прогон). Подробнее о том, как «Метрострой Северной столицы» прожил свои первые три года — читайте на «Фонтанке».

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