«Метрострою Северной столицы» дадут из бюджета более полутора миллиардов. Это нужно, чтобы выплатить кредит

Бюджетная субсидия «Метрострою Северной столицы» из петербургского бюджета пойдет на выплату кредита ВТБ. Других источников у компании не предвидится.

Субсидия в 1,7 млрд рублей содержится в окончательном варианте городского бюджета 2023 года, который недавно прошел корректировку. В одном из последних проектов постановлений, подготовленных Смольным, разъясняется, на что пойдут деньги: на погашение обязательств по кредитному соглашению от декабря 2022 года с ВТБ на 1,5 млрд. У самого МССС, как говорится в документе, «с учетом накопленного убытка не планируется прибыли и дополнительных источников финансирования, за счет которых могут быть погашены обязательства по кредитному соглашению».

Напомним, ВТБ является вторым собственником «Метростроя Северной столицы», первый и основной — это город.

«Фонтанка» рассказывала, что погашение кредитов перед ВТБ и ООО ТАСК значилось в списке мер для улучшения финансового состояния компании, о нем губернатору докладывал профильный вице-губернатор в конце 2022 года. Одной из проблем называли избыточную долговую нагрузку, проценты по которой не покрывались сметной прибылью.