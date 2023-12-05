Тысячи птиц начали собираться в центре Петербурга. Объясняем, почему в этом нет ничего зловещего

Так выглядит коллективная ночёвка чаек. Как уже объяснял «Фонтанке» биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре», они собираются большими группами, чтобы безопасно провести ночь у воды — чайкам нужен доступ к ней, чтобы чистить перья. Чем ниже температура воздуха, тем больше птиц. У них есть любимые места, например у Большеохтинского моста и у стрелки Васильевского острова.

Большая часть чаек зимует в теплых странах, но некоторые проводят холодные месяцы здесь. Особенно полюбили зимний Петербург серебристые чайки. Прежде все они пролетали наши края транзитом во время весенней и осенней миграции, но около 40 лет назад некоторые адаптировались к городским условиям и стали оставаться на зиму. Теперь их несколько тысяч. Заледеневшая Нева хорошо подходит им для ночёвок, в помойках удобно добывать еду, а на крышах домов — строить гнёзда. Однако город таит и специфические опасности. Запуск петард и воздушных шаров может быть опасен для птиц. Если в тёмное время суток чаек разбудить резким звуком, они в панике взлетают и могут покалечиться или погибнуть при столкновении с конструкциями моста и проводами.

