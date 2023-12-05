    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -10

    0 м/с, штиль

    765мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.67eur98.58

    Тысячи птиц начали собираться в центре Петербурга. Объясняем, почему в этом нет ничего зловещего

    5261
    12 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Огромную стаю заметил минувшим вечером читатель «Фонтанки» на льду Невы около моста Александра Невского. Утром 5 декабря птиц застал на месте и фотограф «Фонтанки». Ещё не все горожане знают, что это за явление, зачем птицы собираются в таких количествах в центре города. Рассказываем.

    Это чайки. Их привлекает лёд на реке, а также возможности, которые даёт близкое соседство с человеком.

    ПоделитьсяПоделиться

    Так выглядит коллективная ночёвка чаек. Как уже объяснял «Фонтанке» биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре», они собираются большими группами, чтобы безопасно провести ночь у воды — чайкам нужен доступ к ней, чтобы чистить перья. Чем ниже температура воздуха, тем больше птиц. У них есть любимые места, например у Большеохтинского моста и у стрелки Васильевского острова.

    Большая часть чаек зимует в теплых странах, но некоторые проводят холодные месяцы здесь. Особенно полюбили зимний Петербург серебристые чайки. Прежде все они пролетали наши края транзитом во время весенней и осенней миграции, но около 40 лет назад некоторые адаптировались к городским условиям и стали оставаться на зиму. Теперь их несколько тысяч. Заледеневшая Нева хорошо подходит им для ночёвок, в помойках удобно добывать еду, а на крышах домов — строить гнёзда. Однако город таит и специфические опасности. Запуск петард и воздушных шаров может быть опасен для птиц. Если в тёмное время суток чаек разбудить резким звуком, они в панике взлетают и могут покалечиться или погибнуть при столкновении с конструкциями моста и проводами.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПтицыЧайкиПтицы в городеЖивотныеПрирода
    ЛАЙК7
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 12

    Гость05 Дек 2023 в 13:11
    666
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close