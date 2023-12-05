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    На Багамах от зубов акулы погибла американка

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    Туристка из США погибла в результате атаки акулы во время катания на падлборде на багамском острове Нассау. Об этом сообщает 5 декабря РИА Новости со ссылкой на издание Nassau Guardian.

    44-летняя женщина из Бостона, штат Массачусетс, в понедельник утром каталась на падлбордах вместе с родственником и подверглась нападению. Она получила тяжёлые раны правой стороны тела, бедра и руки. Сотрудники скорой помощи на берегу провели ей сердечно-легочную реанимацию, но спасти не смогли.

    На острове Большая Багама в конце ноября во время подводной экскурсии была атакована акулами и пропала 47-летняя гражданка Германии, ее поиски продолжаются.

    4 декабря в Хабаровском крае мужчина погиб в результате нападения тигра.

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