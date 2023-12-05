На Багамах от зубов акулы погибла американка

Туристка из США погибла в результате атаки акулы во время катания на падлборде на багамском острове Нассау. Об этом сообщает 5 декабря РИА Новости со ссылкой на издание Nassau Guardian.



44-летняя женщина из Бостона, штат Массачусетс, в понедельник утром каталась на падлбордах вместе с родственником и подверглась нападению. Она получила тяжёлые раны правой стороны тела, бедра и руки. Сотрудники скорой помощи на берегу провели ей сердечно-легочную реанимацию, но спасти не смогли.



На острове Большая Багама в конце ноября во время подводной экскурсии была атакована акулами и пропала 47-летняя гражданка Германии, ее поиски продолжаются.

