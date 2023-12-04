При прорыве горячей воды в Купчино пострадали двое

Медицинская помощь потребовалась молодым людям, угодившим в зону разлива горячей воды во Фрунзенском районе Петербурга вечером 4 декабря.



Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети», в медучреждение с Пражской улицы увезли двух человек. Сотрудники предприятия находятся с ними на связи, вся необходимая помощь в лечении и реабилитации, как заверяют, будет оказана.

По информации «Фонтанки», двое молодых мужчин находятся в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Без тяжёлых травм обошлось — оба обожгли ноги. Их состояние опасений не вызывает.

Ненадёжный участок трубы горячего водоснабжения выявили у дома 44 на Пражской улице в шестом часу вечера. Прибывшие на место специалисты «Теплосети» обеспечили необходимые меры безопасности и приступили к отключению трубопровода. Повреждённую часть сетей заменят.