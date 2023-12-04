    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -10

    2 м/с, зап

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.76eur97.91

    При прорыве горячей воды в Купчино пострадали двое

    1073
    3 комментария

    Медицинская помощь потребовалась молодым людям, угодившим в зону разлива горячей воды во Фрунзенском районе Петербурга вечером 4 декабря.

    Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети», в медучреждение с Пражской улицы увезли двух человек. Сотрудники предприятия находятся с ними на связи, вся необходимая помощь в лечении и реабилитации, как заверяют, будет оказана.

    По информации «Фонтанки», двое молодых мужчин находятся в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Без тяжёлых травм обошлось — оба обожгли ноги. Их состояние опасений не вызывает.

    Ненадёжный участок трубы горячего водоснабжения выявили у дома 44 на Пражской улице в шестом часу вечера. Прибывшие на место специалисты «Теплосети» обеспечили необходимые меры безопасности и приступили к отключению трубопровода. Повреждённую часть сетей заменят.

    Из-за разлива воды и последующих работ движение временно ограничено. Автобусы и троллейбусы двух маршрутов пустили в объезд.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    Гость04 Дек 2023 в 19:40
    Очередной прорыв
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close