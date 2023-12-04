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    Пражскую окутал белый пар. Автобусы и троллейбусы пустили в объезд

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    Туманом коммунального генеза заволокло Пражскую улицу во Фрунзенском районе Петербурга 4 декабря. Прорыв добавил сложностей и автомобилистам, и общественному транспорту.

    Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок», из-за разлива воды изменены трассы двух автобусных маршрутов — № 57 и № 116. По информации Горэлектротранса, у улицы Турку по той же причине отведено троллейбусное движение. Маршруты № 36 и № 42 пустили по Софийской.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    читатель «Фонтанки»

    Трубу с горячей водой прорвало на Пражской улице у дома № 44. В «Теплосети Санкт-Петербурга» информация поступила в 17:25. Специалисты откачивают воду с проезжей части. Движение на участке временно ограничено.

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    Фото: «Яндекс.Карты»
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    «В зоне дефекта припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб будет возмещён. В настоящий момент отопление и подача горячего водоснабжения близлежащих зданий осуществляются за счет перевода потребителей на другую тепломагистраль», — сообщили «Фонтанке» в компании.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: «Яндекс.Карты»

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    Комментарии 3

    Гость04 Дек 2023 в 19:19
    Господа - ЗИМА пришла !!!
    +0−0
    Гость04 Дек 2023 в 19:14
    хе хе
    +0−0
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