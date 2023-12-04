    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -10

    2 м/с, зап

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.76eur97.91

    Одна из них — петербурженка. Путин исполнит мечты троих детей с «Елки желаний»

    1154
    14 комментариев

    Президент России Владимир Путин в рамках традиционной акции «Елка желаний» исполнит мечты сразу нескольких детей. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

    На украшениях праздничного дерева размещаются пожелания сирот, детей из малообеспеченных семей. Глава государства снял с елки в Москве три открытки. В числе бумажных посланий желание побывать в роли телеведущей, попробовать себя в профессии загадала юная петербурженка. На других шарах-открытках дети загадали посетить Эрмитаж и побывать на озере Байкал.

    Глава государства принимает участие в благотворительной акции ежегодно. В прошлом году он исполнил мечту 8-летней Агаты из Курганской области, которая загадала увидеть северное сияние и покататься на оленьих упряжках.

    Напомним, жители Петербурга могут принять участие в предновогодней благотворительной акции «Гирлянда добра» в пользу детей из детдомов и центров реабилитации. Любой желающий может стать волшебником и исполнить желания нуждающихся детей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close