Одна из них — петербурженка. Путин исполнит мечты троих детей с «Елки желаний»

Президент России Владимир Путин в рамках традиционной акции «Елка желаний» исполнит мечты сразу нескольких детей. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.
На украшениях праздничного дерева размещаются пожелания сирот, детей из малообеспеченных семей. Глава государства снял с елки в Москве три открытки. В числе бумажных посланий желание побывать в роли телеведущей, попробовать себя в профессии загадала юная петербурженка. На других шарах-открытках дети загадали посетить Эрмитаж и побывать на озере Байкал.
Глава государства принимает участие в благотворительной акции ежегодно. В прошлом году он исполнил мечту 8-летней Агаты из Курганской области, которая загадала увидеть северное сияние и покататься на оленьих упряжках.
Напомним, жители Петербурга могут принять участие в предновогодней благотворительной акции «Гирлянда добра» в пользу детей из детдомов и центров реабилитации. Любой желающий может стать волшебником и исполнить желания нуждающихся детей.