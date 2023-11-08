В Петербурге проходит предновогодняя благотворительная акция «Гирлянда добра» в пользу детей из детдомов и центров реабилитаций

Благотворительный фонд «Милосердие детям» проводит предновогоднюю акцию «Гирлянда добра», в ходе которой любой желающий может стать волшебником и исполнить желания детей из детских домов и центров реабилитации для детей-инвалидов Петербурга и Ленобласти.
«Маленькие подопечные уже написали письма Деду Морозу. Дети просят положить им под праздничную ёлку книги, конструкторы, железную дорогу, кукол, радиоуправляемые машинки, наборы для творчества и прочие игрушки. Также встречаются и более «практичные» просьбы: пледы и подушки, одежда, обувь и техника», - рассказали «Фонтанке» в фонде.
Для некоторых детей настоящим подарком станут курсы реабилитации, в которых они нуждаются.
Со списком желаний и узнать о детях, которые их загадали, можно сайте фонда. Акция продлится до 8 декабря. К новогодним праздникам подарки будут переданы подопечным фонда.
«Все Волшебники получат благодарственные письма, а самое главное – искренние эмоции и благодарность детей», - добавили в фонде.
Для того, чтобы стать участником новогодней акции «Гирлянда добра» достаточно перейти на сайт фонда и зарегистрироваться или связаться по телефонам 8 (812) 702-79-35, 8 (921) 960-37-17 или по почте bfmiloserdie@yandex.ru.