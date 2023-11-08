В Петербурге проходит предновогодняя благотворительная акция «Гирлянда добра» в пользу детей из детдомов и центров реабилитаций

Благотворительный фонд «Милосердие детям» проводит предновогоднюю акцию «Гирлянда добра», в ходе которой любой желающий может стать волшебником и исполнить желания детей из детских домов и центров реабилитации для детей-инвалидов Петербурга и Ленобласти.



«Маленькие подопечные уже написали письма Деду Морозу. Дети просят положить им под праздничную ёлку книги, конструкторы, железную дорогу, кукол, радиоуправляемые машинки, наборы для творчества и прочие игрушки. Также встречаются и более «практичные» просьбы: пледы и подушки, одежда, обувь и техника», - рассказали «Фонтанке» в фонде.

