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    В Петербурге проходит предновогодняя благотворительная акция «Гирлянда добра» в пользу детей из детдомов и центров реабилитаций

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    Благотворительный фонд «Милосердие детям» проводит предновогоднюю акцию «Гирлянда добра», в ходе которой любой желающий может стать волшебником и исполнить желания детей из детских домов и центров реабилитации для детей-инвалидов Петербурга и Ленобласти.

    «Маленькие подопечные уже написали письма Деду Морозу. Дети просят положить им под праздничную ёлку книги, конструкторы, железную дорогу, кукол, радиоуправляемые машинки, наборы для творчества и прочие игрушки. Также встречаются и более «практичные» просьбы: пледы и подушки, одежда, обувь и техника», - рассказали «Фонтанке» в фонде.

    Для некоторых детей настоящим подарком станут курсы реабилитации, в которых они нуждаются.

    Со списком желаний и узнать о детях, которые их загадали, можно сайте фонда. Акция продлится до 8 декабря. К новогодним праздникам подарки будут переданы подопечным фонда.

    «Все Волшебники получат благодарственные письма, а самое главное – искренние эмоции и благодарность детей», - добавили в фонде.

    Для того, чтобы стать участником новогодней акции «Гирлянда добра» достаточно перейти на сайт фонда и зарегистрироваться или связаться по телефонам 8 (812) 702-79-35, 8 (921) 960-37-17 или по почте bfmiloserdie@yandex.ru.

    Благотворительный фонд «Милосердие детям» был основан в 2009 году.

    Направления помощи: адресная помощь тяжелобольным детям и детям ограниченными возможностями здоровья (оплата реабилитации); помощь детям-сиротам и детям, лишённым родительской опеки, а также выпускникам детских домов; помощь многодетным и малообеспеченным семьям; поддержка одиноких пожилых людей. На данный момент фонд на постоянной основе помогает 16-ти учреждениям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, среди них – детские дома, центры реабилитации для детей-инвалидов, дом престарелых. На попечении фонда находятся более 4000 детей.

    За 2023 года адресную помощь к этому монету получили 80 детей.

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