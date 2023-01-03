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    Путин поговорил по телефону с 8-летней Агатой, чью открытку снял с «Ёлки желаний»

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    Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с 8-летней Агатой и её мамой из Курганской области. Девочка мечтала увидеть северное сияние и покататься на оленьих упряжках. В этот Новый год Путин исполнил эту мечту девочки. А ещё пообещал решить вопрос с расширением жилплощади семьи.

    О разговоре президента с Агатой 3 января рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    22 декабря Путин снял с кремлёвской «Ёлки желаний» открытку, в которой была написана мечта девочки из Курганской области.

    «Ёлка желаний» реализуется при поддержке федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках акции «Новый год в каждый дом». В этом году она проходит в юбилейный пятый раз.

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