Путин поговорил по телефону с 8-летней Агатой, чью открытку снял с «Ёлки желаний»

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с 8-летней Агатой и её мамой из Курганской области. Девочка мечтала увидеть северное сияние и покататься на оленьих упряжках. В этот Новый год Путин исполнил эту мечту девочки. А ещё пообещал решить вопрос с расширением жилплощади семьи.



О разговоре президента с Агатой 3 января рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



22 декабря Путин снял с кремлёвской «Ёлки желаний» открытку, в которой была написана мечта девочки из Курганской области.

