Совет нацбезопасности Израиля повысил «уровень угрозы» для своих граждан во многих странах

Совет национальной безопасности Израиля повысил «уровень угрозы» для своих граждан при посещении десятков иностранных государств, передает 4 декабря РИА Новости. Для России действует второй уровень угрозы (из четырех возможных, где самый высокий — четвертый).
Также второй уровень действует для Великобритании, Франции, Германии, Бразилии и Аргентины. Для Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана — третий уровень (рекомендовано не посещать эти страны, если нет особой необходимости).
Максимальный — четвертый уровень опасности — установлен для всех стран Ближнего Востока и Северной Африки, за исключением Саудовской Аравии и ОАЭ.
Напомним, 30 октября Совет национальной безопасности и Министерство иностранных дел Израиля уже призвали всех иудеев покинуть Северный Кавказ и избегать поездок туда. Тогда региону присвоили как раз четвертый уровень («высокая степень немедленной угрозы»).
Рекомендация была связана с событиями в Махачкале, когда 29 октября в аэропорту Уйташ толпа местных жителей прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу, среди пассажиров рейса из Тель-Авива искали граждан Израиля.
А 3 ноября те же ведомства Государства Израиль выпустили рекомендацию гражданам страны проявлять «особую осторожность» при любых поездках за границей «в связи с ростом проявлений антисемитизма и случаев насилия в отношении израильтян и евреев в мире».