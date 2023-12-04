Совет нацбезопасности Израиля повысил «уровень угрозы» для своих граждан во многих странах

Совет национальной безопасности Израиля повысил «уровень угрозы» для своих граждан при посещении десятков иностранных государств, передает 4 декабря РИА Новости. Для России действует второй уровень угрозы (из четырех возможных, где самый высокий — четвертый).



Также второй уровень действует для Великобритании, Франции, Германии, Бразилии и Аргентины. Для Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана — третий уровень (рекомендовано не посещать эти страны, если нет особой необходимости).



Максимальный — четвертый уровень опасности — установлен для всех стран Ближнего Востока и Северной Африки, за исключением Саудовской Аравии и ОАЭ.

