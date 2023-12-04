    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -10

    1 м/с, зап

    759мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.76eur97.91

    В месте впадения Мойки в Неву появился новый мост. Но это не в Петербурге — смотрите кадры с высоты

    2676
    3 комментария
    Фото: дорожный комитет Ленобласти
    ПоделитьсяПоделиться

    На одной из важных региональных дорог Ленобласти закончились дорожные работы. Это трасса, идущая от Петербурга к Кировску по левому берегу Невы. Построен участок продолжения Петрозаводского шоссе (того, которое находится не под Колпино, а ближе к Кировску), а также мост через реку Мойку, но не петербургскую, а другую — в районе Мги.

    Как сообщает 4 декабря пресс-служба дорожного комитета области, около посёлка Павлово-на-Неве построен новый 1,5-километровый участок дороги и мост через Мойку. Движение транспорта запущено. Трасса оборудована освещением, тротуарами, шумозащитными экранами, стало проще поворачивать в сторону Мги.

    ПоделитьсяПоделиться

    Балки для пролетов (18 штук) доставлены с завода в Подпорожье. Старый мост сейчас разбирает тяжёлая техника. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

    Фото: дорожный комитет Ленобласти

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДорогиНовые дорогиМостСтроительство мостаНовый мостСтроительство дорог
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close