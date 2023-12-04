В месте впадения Мойки в Неву появился новый мост. Но это не в Петербурге — смотрите кадры с высоты

На одной из важных региональных дорог Ленобласти закончились дорожные работы. Это трасса, идущая от Петербурга к Кировску по левому берегу Невы. Построен участок продолжения Петрозаводского шоссе (того, которое находится не под Колпино, а ближе к Кировску), а также мост через реку Мойку, но не петербургскую, а другую — в районе Мги.
Как сообщает 4 декабря пресс-служба дорожного комитета области, около посёлка Павлово-на-Неве построен новый
Балки для пролетов (18 штук) доставлены с завода в Подпорожье. Старый мост сейчас разбирает тяжёлая техника. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».