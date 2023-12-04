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    Петербургская пенсионерка ездила в такси и раздавала деньги, пока не пропал голос в телефоне

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    Звонок в мессенджере и поездка на такси обошлись петербургской пенсионерке в 800 тысяч рублей.

    84-летняя жительница Невского района обратилась в полицию накануне около половины девятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 декабря. По предварительной информации, она сообщила, что 20 ноября ей позвонили в мессенджере. Неизвестный представился сотрудником полиции и обещал помочь сохранить накопления, на которые якобы покушались мошенники. «Силовик» вызвал бабушке такси. У дома на улице Ульяны Громовой она передала пожилой женщине 500 тысяч рублей, а потом у гипермаркета на Заневском другой женщине — еще 200 тысяч. Через два дня поездка повторилась, и на Новоизмайловском проспекте пенсионерка отдала третьей женщине оставшиеся 100 тысяч рублей.

    После того как «сотрудник полиции» пропал, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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