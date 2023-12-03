Участники «Лимоновских чтений», прерванных полицией, получили штрафы за мелкое хулиганство

Участники «Лимоновских чтений», доставленные в отдел полиции 2 декабря с прерванного мероприятия незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова», на свободе. Об этом лимоновцы сообщили в своих социальных сетях 3 декабря.



«Несовершеннолетнюю сочувствующую партии <...>, задержанную вчера на Лимоновских чтениях в Санкт-Петербурге, отпустили из 28 отдела полиции в 2 часа ночи без протоколов и объяснений», — говорится в сообщении. Еще трое задержанных, Андрей Песоцкий, Кирилл Травкин и Станислав Бубенчиков ушли 3 декабря из отдела полиции с административными протоколами о мелком хулиганстве и штрафами в размере 500 рублей.