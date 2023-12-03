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    Участники «Лимоновских чтений», прерванных полицией, получили штрафы за мелкое хулиганство

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    Участники «Лимоновских чтений», доставленные в отдел полиции 2 декабря с прерванного мероприятия незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова», на свободе. Об этом лимоновцы сообщили в своих социальных сетях 3 декабря.

    «Несовершеннолетнюю сочувствующую партии <...>, задержанную вчера на Лимоновских чтениях в Санкт-Петербурге, отпустили из 28 отдела полиции в 2 часа ночи без протоколов и объяснений», — говорится в сообщении. Еще трое задержанных, Андрей Песоцкий, Кирилл Травкин и Станислав Бубенчиков ушли 3 декабря из отдела полиции с административными протоколами о мелком хулиганстве и штрафами в размере 500 рублей.

    В клубе «Ионотека» в субботу, 2 декабря, проходили «Лимоновские чтения», организованные незарегистрированной партией «Другая Россия Э. В. Лимонова». Как сказано в описании мероприятия, должны были выступить поэты и музыканты, ценящие наследие поэта, писателя и политика Эдуарда Лимонова.

    На мероприятие приехали сотрудники правоохранительных органов. Свое появление они объяснили тем, что поступило некое заявление. Несколько участников «Лимоновских чтений» были доставлены в отдел полиции.

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