Выбежавший на красный ребёнок попал под автобус на Мебельной улице в Петербурге

Пятиклассника увезли в больницу после аварии в Приморском районе Петербурга. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщили в полицейском главке.



ДТП произошло напротив ледовой арены на Мебельной улице, 33А, накануне около половины пятого часа вечера. По данным «Фонтанки», 11-летнего школьника сбил ЛААЗ компании «Третий парк», за рулём которого сидел 29-летний мужчина.



В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Все обстоятельства случившегося выясняют полицейские. В «Третьем парке» «Фонтанке» также подтвердили, что ребёнок выбежал на красный свет. Как уточняют, автобусом управлял водитель с 11-летним стажем, в серьёзные ДТП раньше он не попадал.