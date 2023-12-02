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    Выбежавший на красный ребёнок попал под автобус на Мебельной улице в Петербурге

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    Пятиклассника увезли в больницу после аварии в Приморском районе Петербурга. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщили в полицейском главке.

    ДТП произошло напротив ледовой арены на Мебельной улице, 33А, накануне около половины пятого часа вечера. По данным «Фонтанки», 11-летнего школьника сбил ЛААЗ компании «Третий парк», за рулём которого сидел 29-летний мужчина.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Все обстоятельства случившегося выясняют полицейские. В «Третьем парке» «Фонтанке» также подтвердили, что ребёнок выбежал на красный свет. Как уточняют, автобусом управлял водитель с 11-летним стажем, в серьёзные ДТП раньше он не попадал.

    Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, у него закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.

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    Комментарии 4

    Гость02 Дек 2023 в 21:20
    Молодец мальчёнка!
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