Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту смерти петербургской школьницы

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту смерти несовершеннолетней в Санкт-Петербурге, сообщает 1 декабря Следственный комитет России. Проверку проводит ГСУ СК РФ по Петербургу. Глава федерального СК поручил и.о. руководителя петербургского ГСУ Олегу Бобкову доложить о её ходе и об установленных обстоятельствах.

Напомним, «Фонтанка» писала о загадочной гибели 13-летней танцовщицы прямо во время занятий по хореографии. Она потеряла сознание и посинела. В больнице, куда ее привезла скорая, констатировали смерть.