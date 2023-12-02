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    Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту смерти петербургской школьницы

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    Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту смерти несовершеннолетней в Санкт-Петербурге, сообщает 1 декабря Следственный комитет России. Проверку проводит ГСУ СК РФ по Петербургу. Глава федерального СК поручил и.о. руководителя петербургского ГСУ Олегу Бобкову доложить о её ходе и об установленных обстоятельствах.

    Напомним, «Фонтанка» писала о загадочной гибели 13-летней танцовщицы прямо во время занятий по хореографии. Она потеряла сознание и посинела. В больнице, куда ее привезла скорая, констатировали смерть.

    У школьницы не было никаких хронических заболеваний. Она почти круглая отличница, среди друзей которой нет проблемных подростков. Девочку вместе с младшим братом воспитывает мать. Отец умер несколько лет назад.

    По предварительной информации, мать ребенка сообщила, что отец девочки в 12 лет пережил клиническую смерть. Имеет ли это отношение к трагедии, сейчас выясняют эксперты.

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