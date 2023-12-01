    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    0 м/с, штиль

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.76eur97.91

    Полиция задержала курьера, угрожавшего топором петербургскому таксисту

    1264
    4 комментария

    В Петербурге задержан «курьер с топором», попавший накануне в оперативные сводки и в ленты новостей. Об этом сообщает 1 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Напомним, «Фонтанка» писала об этой истории — вечером 30 ноября в полицию обратился водитель такси. Мужчина рассказал, что возле дома 41 по Вознесенскому проспекту ему угрожал топором курьер, и даже повредил машину. Выяснилось, что это был доставщик «ВкусВилла».

    В пресс-службе «ВскусВилла» заявили, что идентифицировали курьера и отключили его от системы доставки.

    Как сообщает ГУ МВД, 1 декабря в результате оперативно-розыскных мероприятий у дома 27 по Гражданскому проспекту задержали предполагаемого участника конфликта — 35-летнего местного жителя.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как установили полицейские, первоначально конфликт произошел у дома 1 по проспекту Медиков. В ходе ссоры таксист распылил в лицо оппоненту газовый баллончик и уехал. Курьер догнал своего обидчика на Вознесенском проспекте и с помощью топора взял реванш.

    Сейчас курьер доставлен в отдел полиции. Проводится проверка, итогом которой станет правовая оценка действий обоих участников конфликта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Курьер с топором
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close