Полиция задержала курьера, угрожавшего топором петербургскому таксисту

В Петербурге задержан «курьер с топором», попавший накануне в оперативные сводки и в ленты новостей. Об этом сообщает 1 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Напомним, «Фонтанка» писала об этой истории — вечером 30 ноября в полицию обратился водитель такси. Мужчина рассказал, что возле дома 41 по Вознесенскому проспекту ему угрожал топором курьер, и даже повредил машину. Выяснилось, что это был доставщик «ВкусВилла».



В пресс-службе «ВскусВилла» заявили, что идентифицировали курьера и отключили его от системы доставки.