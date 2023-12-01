Полиция задержала курьера, угрожавшего топором петербургскому таксисту

В Петербурге задержан «курьер с топором», попавший накануне в оперативные сводки и в ленты новостей. Об этом сообщает 1 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Напомним, «Фонтанка» писала об этой истории — вечером 30 ноября в полицию обратился водитель такси. Мужчина рассказал, что возле дома 41 по Вознесенскому проспекту ему угрожал топором курьер, и даже повредил машину. Выяснилось, что это был доставщик «ВкусВилла».
В пресс-службе «ВскусВилла» заявили, что идентифицировали курьера и отключили его от системы доставки.
Как сообщает ГУ МВД, 1 декабря в результате оперативно-розыскных мероприятий у дома 27 по Гражданскому проспекту задержали предполагаемого участника конфликта — 35-летнего местного жителя.
Как установили полицейские, первоначально конфликт произошел у дома 1 по проспекту Медиков. В ходе ссоры таксист распылил в лицо оппоненту газовый баллончик и уехал. Курьер догнал своего обидчика на Вознесенском проспекте и с помощью топора взял реванш.
Сейчас курьер доставлен в отдел полиции. Проводится проверка, итогом которой станет правовая оценка действий обоих участников конфликта.