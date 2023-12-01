Иноагентами признали правозащитницу, помогающий эмигрантам проект и снова «Телеканал Дождь»**

Минюст РФ вечером 1 декабря внес очередные изменения в список иноагентов.
Ими стали российский юрист Анастасия Буракова* и ее проект помощи эмигрантам «Ковчег»*. Также иноагентами признали писателя Игоря Эйдмана* и «иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием» «Телеканал Дождь»*.
Как отмечается на сайте ведомства, Буракова* участвовала в создании и распространении материалов иноагентов, выступала против спецоперации на Украине и распространяла фейки о российской армии.
Основанный ею проект «Ковчег»* тоже выступал против СВО и публиковал недостоверную информацию об армии, а также проводил мероприятия с участием иноагентов и управляется движением, среди учредителей которого есть иноагенты. Сам проект позиционирует себя как организацию, помогающую российским эмигрантам, осудившим боевые действия на Украине.
Что касается Эйдмана*, Минюст обосновывает его включение в реестр схожими причинами. В частности, по данным ведомства, он «сотрудничает с иностранными организациями» и является главным редактором издания, владелец которого — компания-иноагент. Эйдман* и Буракова* живут за пределами России.
Также в реестр попал «Телеканал Дождь»** в качестве «объединения лиц», осуществляющего деятельность под этим названием. Юрлицо ООО «Телеканал Дождь» в то же время было исключено из списка «в связи с прекращением осуществления деятельности в качестве иностранного агента». По этой же причине оттуда исключен благотворительный фонд «Самарская губерния», а вот организация «Открытый Петербург» больше не иноагент, потому что была ликвидирована.