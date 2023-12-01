США ввели санкции против трех нефтяных танкеров и трех иностранных компаний за связь с Россией

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США пополнило антироссийский санкционный список названиями трех нефтяных танкеров, ходящих под флагом Либерии, и трех компаний. Обновление 1 декабря опубликовано на сайте ведомства.



Санкции введены против судов Atlantica, Champion и Victor Bakaev. Также под ограничения попали компания из Либерии HS Atlantica Limited и две фирмы из Объединённых Арабских Эмиратов — Sterling Shipping Incorporated и Streymoy Shipping Limited.

В середине ноября США также вводили санкции против нефтетанкеров Kazan, NS Century и судна с «петербургским» названием Ligovsky Prospect. Вместе с ними в «черный список» отправили 20 компаний из России, Боснии и Герцеговины, ОАЭ, Северной Македонии. Сообщалось, что они перевозят сырье по ценам, превышающим значение «нефтяного потолка».