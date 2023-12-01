    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -8

    1 м/с, с-в

    751мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.76eur97.91

    Экономика и санкции

    США ввели санкции против трех нефтяных танкеров и трех иностранных компаний за связь с Россией

    1033
    6 комментариев

    Управление по контролю за иностранными активами Минфина США пополнило антироссийский санкционный список названиями трех нефтяных танкеров, ходящих под флагом Либерии, и трех компаний. Обновление 1 декабря опубликовано на сайте ведомства.

    Санкции введены против судов Atlantica, Champion и Victor Bakaev. Также под ограничения попали компания из Либерии HS Atlantica Limited и две фирмы из Объединённых Арабских Эмиратов — Sterling Shipping Incorporated и Streymoy Shipping Limited.

    В середине ноября США также вводили санкции против нефтетанкеров Kazan, NS Century и судна с «петербургским» названием Ligovsky Prospect. Вместе с ними в «черный список» отправили 20 компаний из России, Боснии и Герцеговины, ОАЭ, Северной Македонии. Сообщалось, что они перевозят сырье по ценам, превышающим значение «нефтяного потолка».

    Как ранее писала «Фонтанка» со ссылкой на данные китайской таможни, в октябре Россия поставляла нефть в Китай по близкой к биржевой цене и гораздо дороже санкционного «потолка». В октябре цены на нефть оказались под влиянием обострившегося конфликта на Ближнем Востоке.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close