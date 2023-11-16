США ввели санкции против «Лиговского проспекта» и других компаний из РФ

Три нефтеналивных танкера и 14 российских компаний внесло Министерство финансов США в санкционный список по России, 16 ноября сообщило ведомство.
В санкционные списки попали, в частности, научно-исследовательский институт АО ВНИИР, ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, ВНИИР Промэлектро, ВНИИР Трансстрой и ВНИИР Прогресс.
В специальный «черный список» также попал нефтеналивной танкер «Казань», связанный с Kazan shipping incorporated, «Лиговский проспект» (Progress shipping company limited) и NS Century (Gallion navigation incorporated). Все три судна ходят под флагом Либерии.